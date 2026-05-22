Glovo запускает Glovo Academy в Молдове: Более 30 партнеров получили поддержку в области цифровизации и маркетинга Ⓟ

Программа объединяет партнеров из секторов HORECA и FMCG и задумана как информационный стимулятор для малых и средних предприятий ресторанной индустрии, призванный предоставить им актуальные идеи и поддержку для обеспечения устойчивого роста их бизнеса.

С момента запуска в 2023 году в рамках инициативы Glovo Local программа Glovo Academy помогла более чем тысяче местных ресторанов в процессе цифровизации, предоставив ряд цифровых и операционных решений, адаптированных к их собственным каналам и точкам продаж. Эта поддержка тем более актуальна, что почти 65 % партнёров Glovo — это малые и средние предприятия

«В Glovo наша деятельность в Молдове отражает глубокий интерес к динамичной цифровой трансформации страны. С помощью Glovo Academy мы предоставляем местным малым и средним предприятиям бизнес-образование и цифровые инструменты, необходимые для успешного развития, стимулируя таким образом устойчивый рост. Мы наделяем предпринимателей возможностью превратить свой потенциал в устойчивый рост, способствуя развитию бизнес-среды на местном уровне», — заявила Андрада Ионеску, генеральный директор Glovo Moldova.

«Мы недавно присоединились к сообществу Glovo и очень довольны. Благодаря сотрудничеству с Glovo мы стали заметнее и привлекаем больше клиентов. В рамках Glovo Academy мы познакомились с внутренним устройством Glovo, узнали о финансовом управлении, курьерской доставке и обо всех аспектах работы платформы, и это помогает нам работать более эффективно. Большое преимущество для нас быть здесь сегодня; это помогает нам следить за новыми тенденциями и становиться современнее», — заявила Андрея Балицки, менеджер по маркетингу сети кондитерских «La Mămuca».

Мы решили принять участие в Glovo Academy, чтобы повысить узнаваемость нашего бренда, а также узнать больше о рекламных кампаниях, онлайн-рекламе и составляющей приложения — бэк-офисе. В наши планы на будущее входит проведение рекламных акций и размещение рекламы на Glovo, поэтому участие в Glovo Academy дает нам всю необходимую информацию», — заявила Каролина Палега-Чен, соучредительница KAMII.

Цифровизация, практические инструменты и прикладные знания для местных ресторанов

В течение дня специалисты Glovo провели для партнеров ряд индивидуальных бизнес-семинаров. Значительная часть программы была посвящена стратегиям продвижения и рекламы в приложении — важнейшим инструментам для партнеров, стремящихся повысить свою узнаваемость и увеличить объем продаж на платформе. В ходе подробных бесед с ментором Glovo участники узнали, как стратегически использовать кампании в приложении для привлечения новых клиентов, повышения своей узнаваемости на цифровом рынке и ускорения роста бизнеса.

Другие информационные сессии были посвящены вопросам операционного совершенства и опыту работы на торговых площадках, в ходе которых партнерам были представлены актуальные тенденции, передовые операционные практики, а также технический цикл обработки заказа — от его подтверждения до получения отзывов клиентов. Во второй половине дня внимание было уделено финансовым операциям: прошло обучение, в ходе которого были рассмотрены механизмы работы с платежными системами Glovo, выставления счетов и ведения отчетности — от приема заказа до сверки данных. День завершился вдохновляющей историей успеха партнера Yammas и вручением участникам сертификатов об окончании курса, а самые активные и заинтересованные МСП были вознаграждены рекламными бюджетами в приложении Glovo.

«Я рад, что сегодня у меня была возможность поделиться нашей историей успеха в Glovo Academy. Сразу же после открытия Yammas мы решили сотрудничать с Glovo. Имея 16-летний опыт в сфере импорта и дистрибуции, мы с моей командой поняли, что без подходящей технологической платформы для обработки заказов по требованию нам бы это не удалось. Благодаря сотрудничеству с Glovo нам наконец удалось полностью сосредоточиться на продукте. Все проблемы, связанные с доставкой, остались в прошлом, а наш партнер, Glovo, продолжает помогать нам развивать наш бизнес», — заявил Ион Волчок, основатель и управляющий Yammas Greek Street Food.

Мероприятие также поддержал стратегический партнер Glovo, компания «Cel Bun», которая внесла значительный вклад в обогащение опыта участников в рамках Glovo Academy.

Glovo Academy предоставляет малым и средним предприятиям инструменты и знания, необходимые для устойчивого роста, укрепления позиций на рынке и превращения полученных знаний в реальное конкурентное преимущество.

Glovo — это ведущая технологическая платформа, которая объединяет клиентов, продавцов и курьеров, предлагающая разнообразные услуги по запросу от местных ресторанов, продуктовых магазинов и супермаркетов, а также розничных магазинов. Являясь пионером в сфере Quick Commerce — нового поколения электронной коммерции — компания Glovo стремится создать крупнейшую онлайн-платформу, которая обеспечит каждому пользователю доступ ко всему, что есть в его городе, всего за несколько минут. Основанная в 2015 году в Барселоне, компания действует в 22 странах Европы, Центральной Азии и Африки.

