ЕС запускает проект «EU4IP – Западные Балканы» для поддержки вступления Молдовы в ЕС Ⓟ

20 мая Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза и Европейская комиссия в партнерстве с ведомствами и органами по интеллектуальной собственности Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Республики Молдовы запустили проект «EU4IP – Западные Балканы».

• Инициатива будет способствовать интеграции партнеров из Западных Балкан и Республики Молдова в системы интеллектуальной собственности Европейского союза.

• Цели проекта соответствуют стратегической цели Европейского союза по продвижению переговоров о вступлении в ЕС с Западными Балканами и Республикой Молдова.

20 мая 2026 г., Аликанте, Испания. Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) совместно с Генеральным директоратом по вопросам расширения и восточного соседства Европейской комиссии (DG ENEST) официально запустило проект «EU4IP – Западные Балканы» (EU4IP-WB), направленный на поддержку партнеров из Западных Балкан и Республики Молдова в продвижении процесса их вступления в Европейский союз путем укрепления их систем интеллектуальной собственности.

Инициатива будет направлена на гармонизацию с законодательством ЕС в области интеллектуальной собственности, укрепление институционального потенциала, обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности и повышение осведомленности о значении интеллектуальной собственности среди малых и средних предприятий (МСП) и молодежи.

Проект EU4IP-WB дополняет уже существующий проект EU4IP, направленный на укрепление систем интеллектуальной собственности Армении, Молдовы и Украины, опираясь на многолетний опыт EUIPO в успешной реализации финансируемых ЕС проектов в области интеллектуальной собственности по всему миру, в том числе при поддержке Сети Европейского союза по интеллектуальной собственности, экспертов по интеллектуальной собственности EUIPO и государств-членов ЕС, а также с использованием передовых цифровых инструментов.

Официальный запуск проекта EU4IP-WB состоялся 20 мая в штаб-квартире EUIPO в Аликанте, Испания, собрав высокопоставленных представителей Европейской комиссии, EUIPO, стран Западных Балкан и Республики Молдова.

Присутствовавший на церемонии запуска исполнительный директор EUIPO Жоао Неграо заявил: «Более сильная система интеллектуальной собственности является основой инновационного и процветающего общества. Запуск проекта EU4IP для Западных Балкан и Республики Молдова отражает наше общее стремление создать эту основу, принося реальные и ощутимые выгоды для промышленности, пользователей, делового сообщества и общества в целом».

Представитель Государственного агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилиана Виеру, руководитель Управления продвижения и международных связей, отметила, что «для Республики Молдова этот проект реализуется в особенно важный момент нашего пути европейской интеграции. Укрепление прав интеллектуальной собственности является не только целью секторальной реформы, но и частью более широких усилий по укреплению предсказуемости нормативно-правовой базы, усилению защиты инвестиций и ускорению интеграции Республики Молдова в единый европейский рынок».

Поддержка инноваций, экономического роста и интеграции в ЕС

Надежные системы интеллектуальной собственности имеют решающее значение для современной экономики. Обеспечивая охрану товарных знаков, изобретений, промышленных образцов, а также интеллектуальных творений, права интеллектуальной собственности стимулируют инновации, привлекают инвестиции и создают новые возможности для бизнеса.

Благодаря проекту EU4IP-WB органы, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, получат всестороннюю поддержку, чтобы предоставить предприятиям, создателям, предпринимателям, МСП и молодым новаторам во всем регионе возможность воспользоваться более надежными, справедливыми и эффективными механизмами интеллектуальной собственности, что позволит им защищать свои активы для развития на внутреннем рынке и получать доступ к более широким европейским и международным рынкам.

В то же время данный проект, финансируемый ЕС, будет способствовать более широким усилиям ЕС по стимулированию экономического роста, содействию экономической интеграции с внутренним рынком ЕС и внутри региона, а также укреплению регионального сотрудничества в соответствии с Планом роста Западных Балкан и Планом действий по созданию Регионального общего рынка (CRM). Проект будет способствовать внедрению и применению более согласованных норм и практик в области интеллектуальной собственности, содействуя развитию торговли как внутри Западных Балкан, так и между странами региона и Европейским союзом.

Составляющая EU4IP для Западных Балкан софинансируется Европейской комиссией и EUIPO и будет реализовываться в течение трех лет, начиная с января 2026 года. В качестве исполнительного органа EUIPO будет тесно сотрудничать с ведомствами по интеллектуальной собственности, государственными администрациями, правоохранительными органами, Секретариатом Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (CEFTA) и другими соответствующими участниками для модернизации услуг, упрощения процедур и укрепления справедливой и эффективной охраны интеллектуальной собственности для новаторов и предприятий в перспективе присоединения к ЕС.

Об EUIPO

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) – одно из крупнейших децентрализованных агентств Европейского Союза, расположенное в Аликанте (Испания) и основанное в 1994 году. EUIPO занимается регистрацией товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний Европейского союза для ремесленных и промышленных изделий – все это представляет собой права интеллектуальной собственности, действующие в 27 государствах-членах Европейского союза.

EUIPO также осуществляет деятельность по сотрудничеству на европейском и международном уровнях с целью создания равных условий в области интеллектуальной собственности и отвечает за работу Европейского наблюдателя по нарушениям прав интеллектуальной собственности. В 2025 году EUIPO было признано самым инновационным ведомством по интеллектуальной собственности в мире.

Об AGEPI

Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) является административным органом Республики Молдова, подведомственным Министерству юстиции, отвечающим за продвижение и осуществление деятельности в области правовой охраны интеллектуальной собственности в части прав промышленной собственности, авторского права и смежных прав.

Расположенное в муниципии Кишинэу AGEPI представляет Республику Молдова в международных, региональных и межгосударственных организациях в области интеллектуальной собственности, в том числе во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и развивает сотрудничество с профильными учреждениями и международными партнерами в целях укрепления национальной системы интеллектуальной собственности и содействия европейской интеграции.

