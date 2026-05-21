theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
21 Мая 2026, 13:30
9 381
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине Ⓟ

Молдавская школа Double Case была признана «Лучшей коммерческой школой Украины» в рамках национальной украинской премии «Вибір Країни» («Выбор страны») — одной из самых известных бизнес-наград региона.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

Для компании, основанной в Республике Молдова, эта награда стала серьезным подтверждением успеха. Особенно в такой конкурентной сфере, как финансовое и инвестиционное образование.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

Double Case была отмечена за достигнутые результаты, развитие бренда и репутацию, сформированную вокруг своих образовательных программ.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

Организаторы подчеркивают, что отбор победителей основывается не на простом онлайн-голосовании, а на комплексном анализе, который включает финансовые показатели, позиции на рынке, стабильность компании и реальные отзывы клиентов.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

В рамках оценки эксперты анализируют также присутствие бренда в Google, активность в социальных сетях, отзывы пользователей и публичный имидж компании. При этом правило проекта остается строгим: в каждой категории выбирается только один лидер.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

CEO Double Case Alexandru Ignat заявил, что эта награда принадлежит всему сообществу, сформированному вокруг школы.

«Мы начинали в Молдове с идеи, что финансовое образование должно быть практичным, понятным и доступным. Сегодня мы видим, что работу нашей команды ценят и за пределами страны. Для нас эта премия означает доверие. Это значит, что люди действительно ощущают результаты того, что мы делаем. И я убежден, что самой важной инвестицией остается инвестиция в самого себя», — отметил Александру Игнат.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

Представители проекта отмечают, что в последние годы все больше людей начали искать прикладное финансовое образование. Именно на этой волне Double Case удалось быстро вырасти, развивая курсы и программы для тех, кто хочет лучше понимать финансовые рынки и современные инвестиционные инструменты.

Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине

Премия «Вибір Країни» ежегодно присуждается компаниям, демонстрирующим высокий уровень профессионализма в своей сфере и устойчивую репутацию в отношениях с клиентами. Лауреаты получают право использовать официальный знак отличия и включаются в публичную базу лидеров своих отраслей в Украине.

Для Double Case этот трофей стал важным этапом в период расширения компании и подтверждением того, что образовательный проект, созданный в Республике Молдова, может быть востребован и на международных рынках.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте