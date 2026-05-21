Double Case получила титул «Лучшая коммерческая школа» в Украине Ⓟ
Молдавская школа Double Case была признана «Лучшей коммерческой школой Украины» в рамках национальной украинской премии «Вибір Країни» («Выбор страны») — одной из самых известных бизнес-наград региона.
Для компании, основанной в Республике Молдова, эта награда стала серьезным подтверждением успеха. Особенно в такой конкурентной сфере, как финансовое и инвестиционное образование.
Double Case была отмечена за достигнутые результаты, развитие бренда и репутацию, сформированную вокруг своих образовательных программ.
Организаторы подчеркивают, что отбор победителей основывается не на простом онлайн-голосовании, а на комплексном анализе, который включает финансовые показатели, позиции на рынке, стабильность компании и реальные отзывы клиентов.
В рамках оценки эксперты анализируют также присутствие бренда в Google, активность в социальных сетях, отзывы пользователей и публичный имидж компании. При этом правило проекта остается строгим: в каждой категории выбирается только один лидер.
CEO Double Case Alexandru Ignat заявил, что эта награда принадлежит всему сообществу, сформированному вокруг школы.
«Мы начинали в Молдове с идеи, что финансовое образование должно быть практичным, понятным и доступным. Сегодня мы видим, что работу нашей команды ценят и за пределами страны. Для нас эта премия означает доверие. Это значит, что люди действительно ощущают результаты того, что мы делаем. И я убежден, что самой важной инвестицией остается инвестиция в самого себя», — отметил Александру Игнат.
Представители проекта отмечают, что в последние годы все больше людей начали искать прикладное финансовое образование. Именно на этой волне Double Case удалось быстро вырасти, развивая курсы и программы для тех, кто хочет лучше понимать финансовые рынки и современные инвестиционные инструменты.
Премия «Вибір Країни» ежегодно присуждается компаниям, демонстрирующим высокий уровень профессионализма в своей сфере и устойчивую репутацию в отношениях с клиентами. Лауреаты получают право использовать официальный знак отличия и включаются в публичную базу лидеров своих отраслей в Украине.
Для Double Case этот трофей стал важным этапом в период расширения компании и подтверждением того, что образовательный проект, созданный в Республике Молдова, может быть востребован и на международных рынках.