DAAC Hermes на AutoExpo 2026: технологии, дизайн и бренды, задавшие атмосферу события Ⓟ
Chișinău Auto Expo & Mobility Forum 2026 на два дня превратил Arena Chișinău в главную автомобильную площадку страны, где были представлены одни из самых ожидаемых и актуальных моделей автомобильного рынка.
Стенды DAAC Hermes привлекли внимание посетителей разнообразием брендов, дизайном автомобилей и особой атмосферой вокруг новых премьер.
В рамках выставки гости мероприятия смогли познакомиться с моделями RENAULT, которые продемонстрировали новое направление развития бренда — современные технологии, выразительный дизайн и внимание к деталям. Автомобили DACIA, в свою очередь, вызвали большой интерес благодаря сочетанию практичности, универсальности и современного стиля.
Особое внимание посетителей также привлекли модели ŠKODA и MAZDA, высоко оценённые за комфорт, элегантность и современные ощущения от вождения. Представленная гамма FORD дополнила экспозицию моделями, в которых акцент сделан на практичность, динамику и функциональность.
VOLVO представил своё видение премиального комфорта, безопасности и технологий, ориентированных на максимальное удобство каждой поездки. Посетители мероприятия получили возможность познакомиться с новейшими моделями Volvo EX90 и ES90.
Одной из главных звёзд AutoExpo 2026 стал LOTUS, который привлёк внимание ярким спортивным дизайном и фирменной энергетикой бренда. На мероприятии были представлены три эксклюзивные модели LOTUS, а также загадочный персонаж, скрытый под гоночным шлемом, добавивший событию особую атмосферу.
Гости выставки также смогли оценить гибридные технологии NISSAN и практичный подход SUZUKI — каждый бренд представил собственное видение современной мобильности.
GEELY — один из самых продаваемых автомобильных брендов года — представил одну из самых широких модельных линеек выставки: городские кроссоверы, гибридные и электрические SUV, а также автомобили для коммерческого сектора.
Auto Expo 2026 стал пространством, где автомобили впечатляли не только техническими характеристиками, но и эмоциями, стилем и опытом, который они дарят своим владельцам.
DAAC Hermes благодарит всех гостей, посетивших стенды компании и ставших частью этого события. Если вам не удалось побывать на выставке, приглашаем вас посетить шоурумы DAAC Hermes, чтобы получить профессиональную консультацию и записаться на тест-драйв.