CipAuto: Почему 90% покупателей ошибаются при выборе автомобиля с пробегом Ⓟ

Многие покупатели хотят хороший автомобиль, но при этом не хотят переплачивать. И это вполне понятно. Никто не хочет платить лишнее. Проблема появляется тогда, когда цена становится главным критерием, а реальное состояние машины отходит на второй план.

Так некоторые покупают самый дешёвый автомобиль из объявлений, а уже через несколько месяцев тратят на ремонт столько, сколько с самого начала стоил бы более хороший автомобиль с пробегом.

Итак, вот самые частые ошибки:

Выбирать самый дешёвый автомобиль, а не самый подходящий

Разница в 1 000–2 000 евро кажется существенной, но если после покупки появляются проблемы с двигателем, коробкой передач, подвеской или тормозной системой, это уже не «экономия».

Не проверять историю автомобиля

Не стоит полагаться только на доверие. Автомобиль с пробегом нужно оценивать по документам, сервисному обслуживанию, пробегу, происхождению и тому, как за ним ухаживали.

Ориентироваться только на внешний вид

Вас легко может убедить хорошо вымытый кузов, чистый салон и несколько удачных фотографий. Но краска ничего не говорит о состоянии двигателя. И о коробке передач тоже. Как и о возможных ударах, которые быстро устранили перед продажей.

Не сравнивать автомобиль с реальным рынком

Цена должна анализироваться с учётом года выпуска, пробега, комплектации, технического состояния, истории и происхождения. Поэтому, когда модель стоит значительно ниже средней рыночной цены, правильный вопрос не «сколько я сэкономлю?», а «почему она стоит так дёшево?»

Выбирать марку, а не подходящий автомобиль

Возможно, вам нравится определённый бренд. Но если вы каждый день ездите по городу, у вас есть семья, вы хотите разумный расход топлива и предсказуемые расходы, практичные критерии должны быть важнее логотипа на капоте.

Не проверять техническое состояние перед покупкой

Только диагностика у специалиста покажет то, что вы можете не заметить сами: подозрительные шумы, утечки, износ подвески, скрытые ошибки или неестественное поведение автомобиля во время езды.

Игнорировать следы ремонта после ДТП

Более серьёзные проблемы, чем кажется на первый взгляд, могут скрываться в неправильной геометрии элементов кузова, различиях в оттенке краски, сварочных швах или некачественных ремонтных работах.

Когда выбираете автомобиль с пробегом, смотрите не только на цену в объявлении. Выбирайте безопасность, прозрачную историю и решение, о котором не пожалеете через несколько месяцев.

