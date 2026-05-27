Bomba: 1000 бонусных леев каждому и скидки до -50% - успей воспользоваться Ⓟ

Зайди в личный кабинет или зарегистрируйся на bomba.md и получи 1000 бонусных леев. Переходи на страницу акции, выбирай товары, на которых изображен цветной значок Bomba Club и используй подарочные бонусы для частичной оплаты своей покупки. Но не откладывай: 1000 бонусных леев действуют только 7 дней с момента активации.

Использовать бонус можно и в магазинах BOMBA — просто сообщи консультанту свой номер телефона перед покупкой.

1000 бонусных леев доступны для частичной оплаты следующих товаров:

И это ещё не всё — мы подготовили для тебя мегаскидки на тысячи популярных товаров! Самое время обновить технику для дома, выбрать долгожданный гаджет или найти подарки для близких по особенно приятным ценам.

*Подарочный бонус 1000 леев не распространяется на товары со скидками.

Посудомоечная машина Beko BDIN 14320 Белый /13 Комплектов — возьмёт ежедневные заботы на себя, превращая горы посуды в безупречную чистоту — вместительность на 13 комплектов, тихая работа, экономичный расход и продуманные программы делают её идеальным помощником для всей семьи. Наслаждайся комфортом, оставляя больше времени на то, что действительно важно. Промо-цена: 5499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 306 леев в месяц, 18 месяцев



Холодильник Beko B1RCNA364XB / 316 л / 186.5 см — вместительный холодильник с объёмом 316 литров создан для удобного хранения продуктов всей семьи: технология No Frost избавляет от необходимости размораживания, а система AeroFlow помогает дольше сохранять свежесть и вкус любимых продуктов. Современный серебристый дизайн, продуманное внутреннее пространство и высота 186,5 см делают его стильным и практичным решением для любой кухни. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 334 леев в месяц, 24 месяца

Стиральная машина Beko B1WFK2604WBEE 6 кг / 1000 об/мин — создана для лёгкой и комфортной стирки каждый день: загрузка 6 кг, 15 программ и быстрая стирка помогают без лишних усилий поддерживать вещи всей семьи в идеальном порядке. Компактная глубина 45 см, бережная технология AquaWave и современный LED-дисплей — отличная модель, которая легко впишется даже в небольшое пространство. Промо-цена: 4599 леев | Скидка: 1400 леев | Рассрочка 0%: 460 леев в месяц, 10 месяцев



Сушильная машина Beko B3T48239W / 8 кг — эта модель с тепловым насосом бережно и эффективно сушит до 8 кг белья, сохраняя мягкость тканей и экономя электроэнергию даже при ежедневном использовании. Умные программы и технология ухода за тканями позволяют быстро получить сухие, свежие вещи без пересушивания и лишних складок. Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 850 леев в месяц, 10 месяцев



Встраиваемая газовая панель Beko HILW64225S — сочетает стильный дизайн из закалённого стекла с практичностью: 4 конфорки, чугунные решётки и удобное фронтальное управление. Благодаря системе газ-контроля и встроенному электроподжигу она обеспечивает безопасность и лёгкость использования на современной кухне. Промо-цена: 3499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 195 леев в месяц, 18 месяцев



Встраиваемый духовой шкаф Beko BBIE12300XD / 72 л. — создан для тех, кто любит готовить с комфортом: технология AeroPerfect обеспечивает равномерное распределение тепла и идеальный результат каждого блюда. Функции гриля, конвекции и быстрый разогрев делают его универсальным помощником, который легко справляется и с повседневной готовкой, и с праздничными блюдами. Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 200 леев | Рассрочка 0%: 334 леев в месяц, 18 месяцев

Кондиционер Candy AC-09HTA303/R2 9000 BTU / 25 м2 — сплит-система мощностью 9000 BTU, которая эффективно охлаждает и обогревает помещения до 25 м², создавая комфортный микроклимат в любое время года. Благодаря режимам быстрого охлаждения, осушения и тихой работе он обеспечивает стабильную температуру, экономя энергию и обеспечивая удобство в повседневном использовании. Промо-цена: 4499 леев | Скидка: 1000 леев

Кондиционер Beko BRVPF095/BRVPF096 9000 BTU / 25 м2 — инверторная сплит-система на 9000 BTU, рассчитанная на комфортное охлаждение и обогрев помещений до 25 м² в любое время года. Энергоэффективность класса A++ и хладагент R32 обеспечивают экономичную работу, стабильную температуру и тихий комфорт в доме. Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1000 леев

Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXUA / 43" / QLED — современный 43-дюймовый 4K Smart TV, который сочетает яркую цветопередачу технологии QLED и интеллектуальную обработку изображения для максимально реалистичной картинки. Благодаря процессору Q4 AI, HDR10+ и удобной платформе Tizen он превращает просмотр фильмов, сериалов и игр в насыщенный и комфортный домашний кинотеатр. Промо-цена: 6399 леев | Скидка: 1100 леев | Рассрочка 0%: 1067 леев в месяц, 6 месяцев



Телевизор Samsung QE55QN70FAUXUA / 55" / Mini LED — 55-дюймовый 4K Smart TV с технологией Mini LED, который обеспечивает яркую, контрастную и детализированную картинку даже в динамичных сценах. Мощный процессор NQ4 AI Gen2, поддержка HDR10+ и частота обновления до 144 Гц делают его отличным выбором для кино, спорта и комфортного гейминга с плавным изображением. Промо-цена: 13949 леев | Скидка: 1050 леев | Рассрочка 0%: 1163 леев в месяц, 12 месяцев

Аэрофритюрница Bosch MAF462B0 6.1 л — быстрый способ готовить хрустящие и сочные блюда с минимальным количеством масла благодаря технологии горячего воздуха. Вместительная чаша 6,1 л, мощность 2050 Вт и 9 автоматических программ делают её идеальным помощником для вкусной и здоровой еды каждый день. Промо-цена: 2499 леев | Скидка: 400 леев

Электрический гриль Tefal GC712D34 / 2180 Вт — позволяет готовить сочные стейки, рыбу и овощи с идеальной прожаркой и аппетитной корочкой, как в ресторане. Умная система контроля температуры и антипригарные съёмные панели делают процесс быстрым, удобным и максимально простым — вкусные блюда без лишнего масла и усилий. Промо-цена: 3699 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 370 леев в месяц, 10 месяцев

Микроволновая печь Lustar LEF20UXP07-E70 700 Вт — компактное и современное решение для быстрого разогрева, разморозки и приготовления блюд на каждый день. Компактный размер и лаконичный дизайн делают её удобной для любой кухни. Промо-цена: 999 леев | Скидка: 600 леев

Кофемашина Siemens TF301E19 / 15 бар — превращает каждое утро в настоящий кофейный ритуал — ароматный эспрессо, насыщенный вкус и идеальная пенка всего одним нажатием кнопки. Мощность 15 бар и автоматическая система приготовления дарят результат уровня кофейни прямо у вас дома. Промо-цена: 6999 леев | Скидка: 2000 леев

Вертикальный пылесос Bosch BBHF214R / 200 Вт — удобный беспроводной помощник для быстрой ежедневной уборки, который легко справляется с пылью, крошками и шерстью благодаря моторизованной щётке AllFloor. Компактный формат 2-в-1, автономная работа до 35 минут и простое обслуживание делают его идеальным решением для поддержания чистоты без лишних усилий. Промо-цена: 1999 леев | Скидка: 1200 леев

Робот-пылесос Xiaomi S40C EU / 0.52 л / 120 мин — умный помощник для полноценной уборки, который сочетает мощное всасывание до 5000 Па и точную LDS-лазерную навигацию для построения карты помещения и аккуратного обхода препятствий. Он не только тщательно собирает пыль и шерсть, но и одновременно выполняет влажную уборку, делая дом чище быстрее и без усилий с вашей стороны. Промо-цена: 2499 леев | Скидка: 1000 леев

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G / 6.7'' / 6 ГБ / 128 ГБ — надёжный смартфон с большим 6.7-дюймовым Super AMOLED-экраном и плавной частотой 120 Гц. Мощный процессор Exynos 1380, поддержка 5G и батарея 5000 мАч делают его универсальным выбором для стабильной работы, игр и общения. Плюс тебя ждет подарок при покупке: зарядное устройство Samsung (15W). Промо-цена: 4499 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1 067 леев в месяц, 6 месяцев

Смартфон Samsung Galaxy S26 / 6.3'' / 12 ГБ / 256 ГБ — флагман нового поколения, созданный для скорости, стиля и максимальной свободы каждый день. Огромный запас мощности с 12 ГБ оперативной памяти, продвинутая система Galaxy AI и сверхплавный дисплей делают каждое касание быстрым, точным и невероятно комфортным.Промо-цена: 18399 леев | Скидка: 2100 леев | Рассрочка 0%: 1023 леев в месяц, 18 месяцев

Портативная колонка JBL GO 5 — новинка 2026 года и заметный апгрейд культовой мини-колонки, которая стала мощнее, умнее и заметно “взрослее” по звуку. По сравнению с JBL Go 4 она получила более чистый и насыщенный звук с усиленными басами, поддержку Bluetooth 6.0 и более длительное время работы. Отдельное преимущество — надёжная защита корпуса от воды, пыли и брызг (IP68). Любимая музыка всегда с тобой, где бы ты ни был. Суперцена: 999 леев



Колонка для вечеринок JBL PartyBox Stage 320 — мощный звук 240 Вт, который легко заполняет любое пространство глубокими басами и делает каждую вечеринку по-настоящему живой и энергичной. Яркая светомузыка, до 18 часов автономной работы и удобная мобильная конструкция с ручкой и колесами превращают её в идеального спутника для праздников дома и на природе. Промо-цена: 10999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1834 леев в месяц, 6 месяцев

Конструктор LEGO Marvel Spider-Man vs. Venom Muscle Car 76309 — яркий набор из вселенной Marvel, где разворачивается захватывающая битва Человека-Паука против Венома на его мощной симбиотической машине. Динамичный дизайн, игровые функции и детализированные минифигурки делают его идеальным для эффектных сцен и бесконечных сюжетных приключений. Промо-цена: 549 леев | Скидка: 100 леев



Конструктор LEGO City F1® Garage & Mercedes-AMG & Alpine Cars 60444 — большой игровой набор из серии LEGO City Formula 1, полноценная мини-гоночная сцена, где можно собирать, запускать машины и разыгрывать свои F1-истории. Внутри — 678 деталей, 6 минифигурок и функциональный складной гараж с пусковыми механизмами для машин для максимально динамичной и реалистичной игры. Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 300 леев

