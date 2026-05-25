Bananamania в Shopping MallDova: 1 июня для всей семьи Ⓟ

BANANAMANIA подарит незабываемые эмоции, игры и развлечения.

ПРОГРАММА ДНЯ

11:00 – 14:00 & 15:00 – 18:00

Весёлые МИНЬОНЫ и энергичный БАНАН превратят Shopping MallDova в интерактивную площадку, полную игр, танцев и веселья.

В это же время вас ждут:

Selfie Box — забавные фотографии и семейные воспоминания.

— забавные фотографии и семейные воспоминания. Face Painting — яркие перевоплощения в любимых персонажей.

14:00 – 15:00

«Научные приключения» — интерактивное шоу Mendelevium, где зрелищные эксперименты превращают науку в увлекательное представление.

15:00 – 17:00

Творческие мастер-классы

Декорирование очков — творческий мастер-класс, где дети смогут создать собственные стильные аксессуары.

— творческий мастер-класс, где дети смогут создать собственные стильные аксессуары. Slime-мастерская — любимое занятие малышей, где каждый участник сделает свой собственный слайм и заберёт его домой.

17:00 – 18:00

Paper Disco с Миньонами — музыка, танцы и конфетти. Миньоны устроят настоящую детскую вечеринку.

18:00 – 19:00

Banana Party с Sunstroke Project. А в завершение праздника — грандиозный запуск воздушных шаров: 4000 разноцветных шаров закружатся в невероятном визуальном шоу — символе детских мечтаний, желаний и радости.

Сюрприз от Banana Stand

На протяжении всего мероприятия маленьких гостей ждёт специальный интерактивный стенд BANANAMANIA, где веселье сочетается с энергией и отличным настроением.

Детей встретят с улыбками и угостят бесплатным бананом — небольшим зарядом энергии для продолжения игр, приключений и шоу.

BANANAMANIA продолжается весь июнь

Праздник не закончится 1 июня. В течение всего месяца дети смогут наслаждаться специальной игровой зоной, созданной при поддержке генерального партнёра Cappy Mini, а родители — воспользоваться выгодными предложениями от любимых брендов.

Ждём вас в самом сердце детства — в Shopping MallDova.