Bananamania в Shopping MallDova: 1 июня для всей семьи Ⓟ
1 июня, в Международный день защиты детей, Shopping MallDova превратится в настоящий мир радости, где каждый час приносит новый сюрприз, а каждое мгновение становится воспоминанием, которое хочется сохранить.
BANANAMANIA подарит незабываемые эмоции, игры и развлечения.
ПРОГРАММА ДНЯ
11:00 – 14:00 & 15:00 – 18:00
Весёлые МИНЬОНЫ и энергичный БАНАН превратят Shopping MallDova в интерактивную площадку, полную игр, танцев и веселья.
В это же время вас ждут:
- Selfie Box — забавные фотографии и семейные воспоминания.
- Face Painting — яркие перевоплощения в любимых персонажей.
14:00 – 15:00
«Научные приключения» — интерактивное шоу Mendelevium, где зрелищные эксперименты превращают науку в увлекательное представление.
15:00 – 17:00
Творческие мастер-классы
- Декорирование очков — творческий мастер-класс, где дети смогут создать собственные стильные аксессуары.
- Slime-мастерская — любимое занятие малышей, где каждый участник сделает свой собственный слайм и заберёт его домой.
17:00 – 18:00
Paper Disco с Миньонами — музыка, танцы и конфетти. Миньоны устроят настоящую детскую вечеринку.
18:00 – 19:00
Banana Party с Sunstroke Project. А в завершение праздника — грандиозный запуск воздушных шаров: 4000 разноцветных шаров закружатся в невероятном визуальном шоу — символе детских мечтаний, желаний и радости.
Сюрприз от Banana Stand
На протяжении всего мероприятия маленьких гостей ждёт специальный интерактивный стенд BANANAMANIA, где веселье сочетается с энергией и отличным настроением.
Детей встретят с улыбками и угостят бесплатным бананом — небольшим зарядом энергии для продолжения игр, приключений и шоу.
BANANAMANIA продолжается весь июнь
Праздник не закончится 1 июня. В течение всего месяца дети смогут наслаждаться специальной игровой зоной, созданной при поддержке генерального партнёра Cappy Mini, а родители — воспользоваться выгодными предложениями от любимых брендов.
Ждём вас в самом сердце детства — в Shopping MallDova.