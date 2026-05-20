AlexHost: Молдавский хостинг работает уже в 9 странах Ⓟ

Молдавская компания AlexHost, зарегистрированная в 2013 году в Кишинёве, расширила серверную инфраструктуру до девяти стран. VPS-серверы сегодня доступны в Молдове, Нидерландах, Швеции, Болгарии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Румынии и США. Ещё несколько лет назад речь шла об одном дата-центре в Кишинёве — сегодня компания присутствует на рынках, где работают крупнейшие мировые провайдеры.

Рост был последовательным, но не медленным. В 2013 году AlexHost открыл собственный дата-центр. В 2023-м вышел на первую зарубежную площадку в Нидерландах. Затем — Швеция, Болгария, Швейцария, Франция, Румыния, США. В 2025 году запущены новые выделенные сервера в Болгарии, а в 2026 еще и в Англии. На протяжении уже многих лет, компания каждый год запускает новые продукты и локации.

За 13 лет клиентская база превысила 70 000 пользователей — и это без венчурных инвестиций и поглощений. Компания росла органически: через репутацию в профессиональных сообществах и долгосрочные отношения с клиентами. Разработчики, стартапы, медиапроекты и бизнесы из десятков стран выбирают AlexHost и остаются с ним годами.

Отдельным подтверждением зрелости процессов стало получение в 2026 году сертификации ISO 27001 — международного стандарта в области информационной безопасности.

Помимо этого S.R.L. ALEXHOST официально признана Агентством по кибербезопасности Молдовы ключевым поставщиком услуг в секторе цифровой инфраструктуры — в категориях DNS, облачных вычислений и центров обработки данных. Это признание подтверждает высокий уровень надёжности и стратегическую значимость AlexHost для цифровой экосистемы страны.

В эпоху, когда индустрия активно заменяет поддержку чат-ботами и автоматизированными скриптами, AlexHost делает ставку на людей. За последний год команда выросла почти на треть: компания целенаправленно набирает инженеров и специалистов поддержки, чтобы живой ответ оставался стандартом, а не исключением. Круглосуточная поддержка — не маркетинговое обещание, а следствие конкретных кадровых решений.



Компания инвестирует и в следующее поколение специалистов. В этом году AlexHost принял на летнюю практику пятерых студентов IT-колледжа: будущие специалисты получили возможность поработать с реальной инфраструктурой действующего провайдера.

Компания также бесплатно обеспечивает хостинг сайта Liceul Teoretic Varnita, Кишинёвского Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir и передала серверы проекту FOSSVPS, который помогает open-source командам получить бесплатный хостинг.

В марте 2026 года компания выступила одним из спонсоров ACUHIT — 48-часового хакатона по технологиям будущего в здравоохранении, организованного Acıbadem University в Стамбуле. Студенты разрабатывали AI-решения для реальных клинических задач, а AlexHost предоставил серверную инфраструктуру для участников.

Представители компании также часто ездят на международные конференции для улучшения своих услуг. В 2025-м команда участвовала в Sigma World, CloudFest, RONOG и Moldova Digital Summit.

История AlexHost — это история о том, что молдавская технологическая компания может строить международную инфраструктуру, выигрывать конкуренцию на зрелых европейских рынках и при этом оставаться частью своего сообщества. За 13 лет — девять стран, 70 000 клиентов и продолжающееся движение вперёд. Подробнее — на сайте alexhost.com.