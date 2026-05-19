Adidas trend update: Как собрать идеальный городской образ Ⓟ

Это энергия большого города, вдохновение движением и стиль, который говорит без слов. В Т.Ц. Grand Hall уже доступны новые коллекции adidas, где культовая эстетика встречается с главными fashion-тенденциями сезона.

В этом сезоне adidas делает ставку на сочетание ретро-эстетики и функционального комфорта. Куртка adidas Adicolor First Blue за 2999 леев становится главным акцентом образа, а брюки adidas Originals за 2299 леев добавляют расслабленной эстетики streetwear. Завершить look можно технологичными adidas Control 3 за 1699 леев или сделать ставку на более футуристичный силуэт с adidas Megaride S4 за 3299 леев.

Костюм adidas Loose Mesh — идеальное сочетание лёгкости, свободы движения и современной спортивной эстетики. Куртка - 1999 леев и брюки за 1599 леев создают крутой образ для динамичного городского ритма, а культовые adidas Handball Spezial за 2499 леев добавляют образу винтажный характер и актуальный вайб.

adidas продолжает возвращать культовые модели, которые легко становятся частью повседневного гардероба. adidas Campus 00s за 2499 леев — выбор для любителей объёмных силуэтов и эстетики 2000-х, а adidas Gazelle Indoor за 1999 леев — универсальная классика, которая остаётся актуальной вне времени.

Следующий образ предлагает сочетание комфорта и легендарного спортивного стиля. Костюм adidas Adicolor Classic Firebird Loose — куртка и брюки по 1499 леев — идеально подойдёт для расслабленных городских образов. Завершить образ можно кроссовками adidas Campus 00s Double за 2499 леев или выбрать adidas Samba OG за 2499 леев — одну из самых популярных моделей последних сезонов.

Женская коллекция adidas в новом сезоне сочетает лаконичность и современный характер. adidas Japan за 2499 леев вдохновлены архивными моделями бренда и легко вписываются в ежедневные образы, а adidas Gazelle Lo Pro за 2499 леев предлагают более утончённую версию легендарного силуэта.

Этот образ adidas делает ставку на сочетание классики и современных деталей. adidas SL 72 RS за 2499 леев возвращают настроение ретро-бега, а adidas Originals Adistar Control 3 за 1699 леев добавляют образу динамичности и современного характера.

Откройте для себя коллекции, которые помогут подчеркнуть индивидуальный стиль и легко впишутся в ритм современной городской жизни. Выбирайте свои фавориты уже сейчас в магазинe adidas в Т.Ц Grand Hall.