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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 16:19
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Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске

Немецкий автопроизводитель BMW запустил рекламную кампанию, в рамках которой на центральных дисплеях автомобилей марки появляется реклама фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day).

Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске.
Владельцы BMW пожаловались на рекламу, появляющуюся на экранах мультимедиа при запуске.

Как сообщает The Autopian, баннер с предложением воспроизвести «праздничную анимацию» отображается при запуске двигателя и сопровождается звуком и световым шоу от системы Ambient Light.

По данным издания, рекламная анимация доступна с 27 июля по 10 августа 2026 года в более чем 70 странах для автомобилей, оснащенных BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или BMW Operating System X, с датой производства после июля 2020 года. При запуске автомобиля на экране появляется специальный баннер, при нажатии на который активируется полноэкранная анимация с музыкальным сопровождением. Представители BMW подтвердили, что это часть более широкого партнерства с киностудией, а несколько моделей марки, включая BMW iX3, снимались в фильме.

Журналисты и пользователи в комментариях к материалу негативно восприняли нововведение. Автор статьи Джейсон Торчински отмечает, что клиенты BMW, приобретающие автомобили стоимостью от $60 тыс., не должны становиться объектами рекламного воздействия внутри собственного автомобиля. Журналист сравнил ситуацию с тем, как если бы ипотечная компания установила рекламный щит во дворе его дома.

В комментариях пользователи также выражают недовольство: «Когда покупаешь BMW, ты по-настоящему владеешь этой машиной? Почему владение BMW такое же, как пользование дешевым стриминговым сервисом с рекламой?» Один из комментаторов отметил: «BMW действительно впереди всех по созданию новых способов испортить автомобили и монетизировать это»

Ранее BMW уже экспериментировала с подписками на функции, например, на подогрев сидений, что вызвало волну критики и было отменено. Новая рекламная инициатива также рискует столкнуться с негативной реакцией владельцев.

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