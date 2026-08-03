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focus.ua logofocus
3 Августа 2026, 13:48
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На Volkswagen китайского производства ввели пожизненную гарантию

Пожизненная гарантия вводится в продукцию совместного предприятия FAW-Volkswagen в Китае.

На Volkswagen китайского производства ввели пожизненную гарантию.
На Volkswagen китайского производства ввели пожизненную гарантию.

Очевидно, таким образом, пытаются улучшить позиции Volkswagen на китайском рынке, где наблюдается существенное падение продаж в последнее время, сообщает focus.ua

Завод FAW-Volkswagen производит широкую линейку моделей германского бренда. Среди них – как известные Volkswagen T-Roc, Tiguan, Tayron, Golf, Passat, так и местные модели типа Bora, Sagitar, Tavendor и Talagon.

Гарантия FAW-Volkswagen двойная – распространяется как на кузов и, шасси, двигатель, трансмиссию или электрооборудование, так и на оригинальные компоненты, которые устанавливают на СТО.

Впрочем, чтобы гарантию не отменили, необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, она действительна только для первого автовладельца и при перепродаже исчезает. Во-вторых, гарантия действует только для физических лиц и автомобиль нельзя использовать для коммерции – в такси, службах доставки или другом бизнесе.

В-третьих, обязательно обслуживание авто на официальных СТО Volkswagen с соблюдением межсервисных интервалов и использованием только оригинальных запчастей.

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Источник
focus.ua logofocus
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