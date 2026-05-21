theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus.ua logofocus
21 Мая 2026, 16:02
11 124
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км

В линейке Duster на европейском рынке появились нестандартные модификации. Кроссовер переделали в экономичный гибридный пикап.

В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км.
В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км.

Необычный тюнинг Duster выполнило румынское ателье Romturingia, которое создавало пикапы и на базе предыдущих поколений кроссовера. Ранее их продавали преимущественно в Румынии, а теперь начали поставлять и на экспорт, пишет focus.ua со ссылкой на largus.fr

За основу взяли стандартный кроссовер Dacia Duster третьего поколения. Ему срезали крышу в задней части кузова и оборудовали грузовую платформу с откидным задним бортом. Задние двери теперь не открываются и закреплены специальными пластиковыми накладками.

Длина платформы составляет 165 см, а ширина — 100 см. Грузоподъемность пикапа составляет 430 кг.

Пикап Dacia предлагается в 1,2-литровой гибридной версии мощностью 150 л. с. с полным приводом. Расход топлива составляет 5,5 л на 100 км. Цена Duster составляет 37 900 евро, то есть он на 7600 евро дороже стандартного кроссовера с этой же силовой установкой.

На 1000 евро дороже 4-дверная версия Duster, которую презентовали в прошлом году. У нее совсем небольшой грузовой кузов длиной всего 1050 мм.

В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км

В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км

В продажу поступили оригинальные пикапы Duster с расходом 5,5 л на 100 км

Источник
focus.ua logofocus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте