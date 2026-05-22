22 Мая 2026, 23:23
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве 14 575 электромобилей Tesla Model Y из-за проблемы, которую невозможно исправить с помощью обновления ПО.

Согласно отчёту об отзыве, у автомобилей Model Y, выпущенных с 17 ноября 2024 года по 21 апреля 2026 года, может отсутствовать сертификационная наклейка с информацией о дате производства, максимально допустимой массе автомобиля и рекомендуемом давлении в шинах, передает theverge.com

Сертификационная наклейка обычно размещается на внутренней стороне или на боковой стойке двери со стороны водителя и содержит информацию о максимально допустимой грузоподъёмности автомобиля, а также данные о рекомендуемом давлении в шинах и дату производства. Большинство водителей вряд ли обращают внимание на её наличие, но она принципиально важна для контроля максимально допустимой нагрузки и установки правильного давления в шинах.

По оценкам Tesla, такая наклейка отсутствует примерно у 45 процентов отозванных автомобилей Model Y. В отчёте об отзыве также отмечается, что Tesla уже исправила автоматический инструмент сканирования, допустивший отгрузку автомобилей без наклейки, кроме того, работники завода начали вручную проверять её наличие.

В отличие от большинства проблем Tesla, которые устраняются при помощи обновления программного обеспечения, владельцам отзывных автомобилей потребуется физически доставить свои Model Y на осмотр, чтобы проверить наличие наклейки и при необходимости добавить её. Утешением для водителей может служить тот факт, что отзыв их автомобилей не сопряжён с риском отваливающихся колёс.

