20 Мая 2026, 14:53
Skoda представила доступный электрокроссовер Epiq

В Европе цена новинки стартует от 25,9 тыс. евро, что сравнимо с аналогичным по размерам кроссовером Skoda Kamiq с ДВС.

В основе Skoda Epiq лежит известная платформа MEB+ концерна Volkswagen. Базовая версия получит 116-сильный мотор, промежуточная имеет 135-сильный агрегат. Они сочетаются с аккумулятором емкостью 37 кВт*ч Запас хода у начальный версий одинаковый (306 км), при этом в «среднем» варианте батарея поддерживает более высокую скорость зарядки (90 кВт против 50-ти), сообщает kommersant.ru

Самый дорогой вариант имеет 211-сильный двигатель и батарею на 52 кВт*ч (мощность зарядки —105 кВт), которая может восполнять энергию с 10 до 80% за 25 минут. Привод во всех случаях только передний, тогда как старшие электрокары Enyaq и Elroq имеют задний привод. Длина новинки составляет 4171 мм при колесной базе 2601 м. Объем багажника варьируется от 475 до 1344 л, спереди под «капотом» есть отсек на 25 л.

Skoda Epiq получила режим вождения с одной педалью (сильная рекуперация замедляет автомобиль при отпускании педали акселератора) и кузов с высокой аэродинамической эффективностью (коэффициент лобового сопротивления — 0,275). В интерьере с отделкой из вторсырья доминирует 13-дюймовый центральный дисплей, физических переключателей в салоне немного. Как и в других моделях Skoda, в дверных панелях спрятаны зонты. В список опций входят двухзонный климат-контроль, матричная светотехника, система кругового обзора, 10 аудиодинамиков и прочее.

