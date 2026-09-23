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focus.ua logofocus
23 Сентября 2026, 20:42
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Саудовская Аравия представила первые электромобили с запасом хода 560 км

Первый национальный бренд страны Ceer, созданный Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) в партнерстве с Foxconn, представил свои дебютные модели — седан и внедорожник под названием Exobot.

Саудовская Аравия представила первые электромобили с запасом хода 560 км.
Саудовская Аравия представила первые электромобили с запасом хода 560 км.

Саудовская Аравия уже давно интегрирована в мировую автомобильную промышленность благодаря нефтяной отрасли, однако теперь страна приступает к собственному производству электромобилей. Совместное предприятие Ceer привлекло к проекту ведущих мировых игроков, пишет focus.ua

Напомним, что PIF с 2018 года финансирует компанию Lucid Motors, которая уже собирает электромобили на заводе в KAEC, а Foxconn известна сборкой iPhone и собственной платформой для электромобилей Foxtron. Дизайном Exobot руководил бывший шеф-дизайнер McLaren Роб Мелвилл, а технологические компоненты и силовые установки поставляют такие гиганты, как BMW, Rimac и Hyundai Transys.

Внешне обе модели напоминают Tesla Cybertruck, но выглядят ещё более футуристично и эффектно.

По техническим характеристикам Exobot построены на 800-вольтовой архитектуре и оснащены трехмоторной системой полного привода мощностью 850 л.с.

  • Седан: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, а запас хода составляет 670 км (по циклу NEDC).
  • Внедорожник: разгоняется до первой сотни за 2,9 секунды с запасом хода 560 км.
  • Зарядка: зарядка аккумулятора от 10% до 80% на быстрой станции постоянного тока занимает менее 30 минут.

Дизайн экстерьера отличается клиновидным кузовом и дверями типа "крыло чайки" (Shahin Wing) в стиле легендарного DeLorean DMC-12. В салоне установлен 48-дюймовый изогнутый 8K-дисплей на всю ширину приборной панели, 10,4-дюймовый центральный тачскрин и руль-штурвал с системой управления по проводам (steer-by-wire).

Саудовская Аравия представила первые электромобили с запасом хода 560 км

Саудовская Аравия представила первые электромобили с запасом хода 560 км

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Источник
focus.ua logofocus
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