Саудовская Аравия приостанавливает поставки нефти в Европу после атаки на нефтепровод.

Компания Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим заводам, что в следующем месяце им не будет выделена нефть после нападения на ключевой нефтепровод Саудовской Аравии, ведущий к Красному морю.

"Европейские клиенты обычно получают саудовскую нефть по так называемым долгосрочным контрактам, обеспечивающим стабильные ежемесячные поставки. Эти поставки не состоятся в следующем месяце", – отметили источники издания Bloomberg, передает unian.net

По их словам, это решение касается всех европейских покупателей.

На прошлой неделе Саудовская Аравия была вынуждена закрыть свой нефтепровод "Восток-Запад" после нападения на него со стороны дронов. Источник сообщил, что нефтепровод должен частично возобновить работу в течение нескольких дней, а полностью заработать – в течение шести недель.

Bloomberg отметило, что европейские нефтеперерабатывающие заводы в основном получают саудовскую нефть из египетского средиземноморского порта Сиди-Керир, который соединен с Красным морем нефтепроводом.

"Приостановка работы нефтепровода вызвала панические закупки со стороны некоторых клиентов Aramco. Польская компания Orlen SA с пятницы объявила более десяти тендеров, пытаясь как можно быстрее обеспечить альтернативные поставки", – подчеркнули в публикации.