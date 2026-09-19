Porsche потеряет 39% персонала после двух волн увольнений.

Porsche дополнительно сократит 4,1 тыс. сотрудников к ранее запланированным к увольнению 4 тысячам человек.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Для бренда Porsche план из Вольфсбурга (штаб-квартиры концерна Volkswagen - ред.) предусматривает сокращение «примерно 4,1 тысячи рабочих мест», — отмечается в публикации.

Handelsblatt подчеркивает, что эти меры, направленные на снижение расходов компании, будут приняты «в дополнение к существующим договоренностям», то есть эти работники будут сокращены в дополнение к ранее запланированным увольнениям. По данным газеты, с учетом этих мер на предприятиях Porsche будет сокращено в общей сложности 9 тыс. рабочих мест из первоначальных 23 тыс. рабочих мест.

Взамен Porsche обязуется исключить до 2035 года увольнения по организационным причинам и не закрывать производственные мощности компании в Цуффенхаузене и Вайсзахе. 9 тыс. работников, намеченных к увольнению, составляют более 39% от первоначального штата немецкого производителя спорткаров.