theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Сентября 2026, 19:30
49
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Porsche потеряет 39% персонала после двух волн увольнений

Porsche дополнительно сократит 4,1 тыс. сотрудников к ранее запланированным к увольнению 4 тысячам человек.

Porsche потеряет 39% персонала после двух волн увольнений.
Porsche потеряет 39% персонала после двух волн увольнений.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Для бренда Porsche план из Вольфсбурга (штаб-квартиры концерна Volkswagen - ред.) предусматривает сокращение «примерно 4,1 тысячи рабочих мест», — отмечается в публикации.

Handelsblatt подчеркивает, что эти меры, направленные на снижение расходов компании, будут приняты «в дополнение к существующим договоренностям», то есть эти работники будут сокращены в дополнение к ранее запланированным увольнениям. По данным газеты, с учетом этих мер на предприятиях Porsche будет сокращено в общей сложности 9 тыс. рабочих мест из первоначальных 23 тыс. рабочих мест.

Взамен Porsche обязуется исключить до 2035 года увольнения по организационным причинам и не закрывать производственные мощности компании в Цуффенхаузене и Вайсзахе. 9 тыс. работников, намеченных к увольнению, составляют более 39% от первоначального штата немецкого производителя спорткаров.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте