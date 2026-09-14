В Кишиневе столкнулись Porsche и Renault: у водителя одной из машин не было прав.

Авария произошла в воскресенье, около 17:25. По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили марок Renault и Porsche. Обстоятельства ДТП пока устанавливаются, пишет unimedia.info

В ходе проверки правоохранители выяснили, что у водителя Renault не было водительских прав.

Автомобиль Renault эвакуировали и поместили на специальную стоянку. Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия решения в соответствии с законодательством