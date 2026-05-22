22 Мая 2026, 17:26
Hyundai отзывает более 420 тысяч авто из-за риска неожиданного торможения

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor отзовет 421,08 тыс. автомобилей в США из-за ошибки программного обеспечения (ПО), которая может привести к неожиданному срабатыванию тормозов.

Об этом сообщили в Национальном управлении по безопасности дорожного движения (NHTSA) США, передает reuters.com

Речь идет о некоторых моделях Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025-2026 годов выпуска. Дилеры проведут бесплатное обновление ПО.

Ранее на этой неделе Hyundai отозвал еще более 54 тыс. авто в США из-за риска возгорания, связанного с перегревом блока управления гибридной силовой установки. Механизм отвечает за координацию работы ДВС и электромотора у гибридных машин.

