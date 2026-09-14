Ford отзывает 223 тысячи машин: топливные баки могут оторваться на ходу

Американский автогигант Ford Motor начал масштабную кампанию по отзыву автомобилей, которая затрагивает 223 472 пикапа в США. Причиной стали выявленные критические неисправности топливных баков, сообщает Reuters.

Технические проблемы могут привести к опасной утечке бензина или даже к полному отсоединению топливного бака во время движения по дорогам общего пользования, сообщает libertatea.ro

За кампанией внимательно следит Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая уже предупредила о серьезных рисках для участников дорожного движения.

Технический анализ показал, что физическое отсоединение топливного бака от рамы создает крупное препятствие на дороге, способное привести к серьезным авариям.

Кроме того, возможная трещина или утечка топлива во время работы двигателя может привести к внезапной остановке автомобиля во время движения либо создать непосредственную опасность возгорания при контакте топлива с нагретыми компонентами выхлопной системы.

Кампания по отзыву затрагивает 223 472 пикапа популярной модели Ford F-150 в США, выпущенных в период с 2023 по 2026 год. Дефект связан с неправильной установкой заводских креплений, а именно удерживающих ремней топливного бака, которые могут выйти из строя под нагрузкой или из-за вибраций во время движения.

Представители Ford сообщили, что все официальные дилеры бесплатно проверят затронутые автомобили. Если будут обнаружены неисправности креплений, специалисты бесплатно заменят удерживающие ремни топливного бака. Владельцам автомобилей платить за это не придется.