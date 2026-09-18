BYD отзывает почти 200 тысяч машин из-за дефекта педали тормоза.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление рыночного регулирования Китая. Компания пообещала бесплатно устранить неисправность, пишет theins.ru

Компания BYD отозвала 183 тысячи 211 машин, выпущенных в 2014–2022 годах. Этот шаг затронул кроссоверы Tang и седаны Qin. Как пояснили в SAMR, проблема возникла в ограничительных накладках педали тормоза, которые, как выяснилось, могут треснуть или отслоиться. В некоторых случаях это может привести к тому, что стоп-сигналы будут гореть постоянно, даже когда педаль тормоза не нажата. Регулятор уточнил, что подобный дефект может ввести в заблуждение других участников дорожного движения и создать аварийную ситуацию.

BYD сообщила, что бесплатно заменит неисправный компонент во всех автомобилях через авторизованных дилеров.

Кроме того, отметило Reuters, другой китайский производитель электромобилей Nio объявил об отзыве своих 686 машин марки Firefly из-за производственного дефекта компонента рулевой системы. Неисправность может привести к отказу усилителя руля. Проблему также пообещали устранить бесплатно.

В октябре 2025 года компания BYD уже объявляла о масштабном отзыве своих электромобилей. Речь шла о 115 тысячах машин, у которых возникли проблемы с безопасностью. Сообщалось, что выявленные дефекты могли привести к возгоранию. Кроме того, возникли неисправности с аккумуляторами, из-за чего их мощность снижалась. Тогда агентство Reuters назвало тот отзыв электромобилей крупнейшим в истории BYD.