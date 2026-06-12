Жуткий тренд в индустрии красоты заставляет людей менять форму головы: высокий череп.

Уже много лет страны Азии возглавляют рейтинг экстремальных трендов красоты, где люди в поисках идеала идут на рискованные шаги по изменению своей внешности, передает focus.ua

Этот новый тренд в сфере красоты побуждает людей вводить большое количество гиалуроновой кислоты под кожу головы и даже подвергаться опасным хирургическим процедурам, чтобы изменить форму головы, пишет Oddity Central.

Концепция необычного тренда "высокого черепа" довольно проста: если расстояние между линией роста волос и макушкой больше, чем расстояние между бровями и линией роста волос, вам повезло. Но если нет, то нужно что-то сделать, чтобы добиться популярного образа лица.

Люди, стремящиеся достичь этого идеала, идут на разные ухищрения. В частности, существуют специальные заколки для волос, чтобы создавать иллюзию более высокого черепа, а также лак для волос, увеличивающий объем, и инновационные прически, которые визуально делают макушку головы выше.

Но для многих такие уловки, призванные создать иллюзию более высокого лба, просто не подходят. Несмотря на множество рисков, люди отдают предпочтение инвазивным косметическим процедурам, таким как инъекции гиалуроновой кислоты, пластиковые имплантаты и даже костный цемент — тип клея, который обычно используется в ортопедической хирургии для фиксации суставов.

Процедуры "аугментации черепа" обычно предполагают разрез кожи головы длиной 3–6 см, после чего отделяют надкостницу и вставляют материал под неё, чтобы придать коронке желаемую форму. Существуют некоторые высокотехнологичные протезы, такие как имплантат, напечатанный на 3D-принтере, который может быть разработан в соответствии с костной структурой человека, титановые пластины или костная трансплантация.

Использование костного цемента для увеличения высоты черепа, вероятно, является самой опасной процедурой. Хирург делает 3-сантиметровый разрез кожи головы, использует дрель для создания небольших отверстий в кости, затем быстро вводит материал и придает ему форму, прежде чем он затвердеет.

В свою очередь, инъекции гиалуроновой кислоты, возможно, являются наименее инвазивным способом увеличить высоту черепа, но они также сопряжены с риском. Китайские социальные сети переполнены ужасающими историями от людей, которые вводили значительное количество кислоты под кожу головы, чтобы приподнять макушку, но остались с постоянной лысиной.

Медицинские эксперты предупреждают, что инъекции большого количества гиалуроновой кислоты — это путь к катастрофе, поскольку это может вызвать так называемое скопление тканей, которое уменьшает кровоток к волосяным фолликулам и оставляет людей с постоянными лысыми участками. Фотографии и видео в китайских социальных сетях свидетельствуют о том, что это реальная проблема, связанная с трендом красоты с высоким лбом.