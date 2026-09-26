Журналистов CNN не пустили работать на борт самолета Трампа.

Белый дом запретил журналистам телеканала CNN лететь на борту президентского самолета Air Force One во время поездки президента США Дональда Трампа в субботу, 26 сентября.

Журналисты CNN в составе пресс-пула Белого дома должны были лететь на борту самолета президента во время его поездки в Теннесси на матч по американскому футболу среди колледжей. Как отмечает CNN, пресс-пул традиционно освещает деятельность президента в местах с ограниченным пространством и делится собранной информацией с другими телеканалами, передает dw.com

О том, что журналисты CNN не будут допущены на борт, телеканал узнал вечером накануне вылета. При этом замены журналистам телеканала в графике поездки не было, а это означает, что телевизионного освещения президентского визита не будет, сообщает телеканал. Белый дом не комментировал это сообщение.

18 сентября президент США написал в своей соцсети Truth Social, что запрещает корреспондентам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, так как эти издания якобы распространяют фейковые новости.

В их поддержку выступили организации по защите свобод прессы и десятки СМИ. Четыре крупнейших американских телесети - ABC, CBS, NBC и Fox News - из солидарности отказались освещать мероприятия с участием Дональда Трампа.

Издания подали совместный иск в суд, заявив, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и прессы. На этой неделе федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить на время процесса доступ для CNN, MS NOW и Politico.

Однако и после этого решения журналисты сталкивались с запретом входа в Белый дом. При этом, как сообщает CNN, телеканал беспрепятственно работал во время визита в США председателя КНР Си Цзиньпина в конце этой недели.