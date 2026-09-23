Живущая в Германии румынка рассказала, от чего люди отказались из-за роста цен.

Румынка, живущая в Германии и владеющая бизнесом по продаже мороженого, рассказала, как кризис отражается на людях и какие основные меры они принимают, чтобы экономить и сокращать расходы.

Нарциса является владелицей кафе-мороженого в Германии. По ее словам, немецкие потребители становятся все более внимательными к своим расходам и уже не так легко тратят деньги на продукты или товары, которые не являются необходимыми. В результате малый бизнес в сфере общественного питания все сильнее страдает и теряет все больше клиентов, пишет libertatea.ro

Продажи мороженого в Германии все сильнее падают

Нарциса говорит, что продажи снизились на 20–30% по сравнению с предыдущими годами. Она отмечает, что, хотя бизнес продолжает работать, поведение клиентов заметно изменилось: они покупают меньшие количества и реже заходят в заведение.

«Мы смеемся, шутим, но в этом году чувствуется, что в Германии экономический кризис, особенно сейчас, когда в сентябре началась школа, все дорого. Раньше, в прежние годы, в сентябре, если стояла такая погода, у тебя была очередь, терраса была полная, а сейчас ждешь, когда кто-нибудь придет. Может, позже придут и возьмут что-то с собой, но это чувствуется... чувствуется по людям», — заявила Нарциса.

Клиенты покупают все меньше, а мороженое стало «роскошью»

Предпринимательница подчеркивает, что даже постоянные клиенты, которые раньше часто покупали мороженое и брали большие порции, сократили свои покупки.

«Клиенты, которые приходили два-три-четыре раза в неделю и покупали большие стаканчики, а не шарики, теперь часто приходят и покупают один-два. Есть дети, у которых едва хватает 2 евро, чтобы купить себе рожок», — рассказала она.

Нарциса считает, что для многих немцев мороженое стало предметом роскоши, поскольку доходы уже не так легко покрывают повседневные расходы.

«Дело в том, что люди больше не могут себе это позволить. Мороженое стало роскошью. И тем, кто здесь говорит: “Да ладно, вы там жалуетесь”, — дело не в жалобах. Дело в том, что очень многие люди в Германии не получают очень высоких зарплат или остаются с 2 тысячами евро в месяц на руках», — объяснила она.

Рост цен частично компенсирует падение объемов продаж

Несмотря на снижение продаж, Нарциса отмечает, что корректировка цен позволила сохранить бизнес на плаву.

«Я не жалуюсь, слава Богу, и в этом году все прошло хорошо, но нам помогли цены. Что касается продаж, они снизились как минимум на 20–30%, но нас выручил рост цен», — сказала она.

Основные расходы немецких семей

Румынка перечисляет основные расходы, которые давят на бюджеты немецких семей: коммунальные услуги, продукты питания, топливо и социальная жизнь.

«Все, что касается отопления, электричества, еды, социальной жизни, дизельного топлива... За полный бак дизельного топлива ты платишь на 60–70 евро больше, то есть это одна продуктовая корзина. Еще 50 евро сверху на что-то там, еще что-то здесь. Нужно хорошо подумать, что ты еще можешь себе позволить», — рассказала Нарциса.

Она добавляет, что походы в рестораны также стали дороже:

«Вы идете вдвоем в ресторан, оставляете почти 100 евро, даже не поев. А если еще хотите что-нибудь, например котлету или такой говяжий стейк, тогда вообще все — конец».

Румынка считает, что люди сокращают крупные расходы

По мнению Нарцисы, накопившееся финансовое давление заставляет людей отказываться от расходов, которые раньше считались привычными.

Она считает, что без конкретных мер экономическая ситуация может продолжить ухудшаться:

«Так что, люди добрые, хороших времен не будет, и если ничего не предпринять, Европе конец», — заключила предпринимательница.