Жители Галаца боятся новых инцидентов после падения российского дрона на дом.

Российский дрон, врезавшийся в жилой дом в Галаце, вызвал волну осуждения по всей Европе, а также со стороны НАТО, передает euronews.com

Но растет тревога и среди жителей этого восточного румынского города. По мере того как Россия в последние месяцы усиливает удары по Украине, многие опасаются, что подобные инциденты могут повториться.

Василе Опынка живет недалеко от дома, в который в пятницу попал дрон. В беседе с Euronews он рассказал, что теперь регулярно осматривает небо и окрестности со своего десятого этажа, опасаясь нового инцидента.

«Конечно, мы боимся, — говорит он. — Мне, кроме как под стол, прятаться некуда».

87-летний мужчина также переживает, что в случае чрезвычайной ситуации у него не хватит запасов еды, чтобы продержаться до прибытия помощи.

«Вся еда, что у меня есть, — это то, что лежит в холодильнике», — сказал он Euronews, добавив, что ситуация сильно усложнится, если произойдет отключение электричества.

Родители также задаются вопросом, как защитить своих детей в случае инцидента с участием дрона. Сейчас в школах проводят тренировки по действиям при землетрясении, однако некоторые родители считают, что существующие меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям следует расширить с учетом растущей угрозы со стороны дронов.

«Такие инциденты с дронами становятся все более частыми, — рассказал Euronews Ливиу Стоян, отец десятилетнего школьника. — Школа должна объяснять детям, что может случиться».

По мнению Стояна, обучать нужно не только школьников: «В первую очередь все население, особенно здесь, в Галаце, должно пройти серьезную подготовку».

Дрон участвовал в ночной атаке на Украину и изменил траекторию, из-за чего упал в Румынии, стране-члене НАТО. Он рухнул на крышу здания и вызвал пожар. Два человека получили ранения, жителей эвакуировали.

Причины изменения курса дрона неизвестны, но этот инцидент усилил опасения, что война может перекинуться на территорию стран Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговаривал с президентом Румынии Никушором Даном и выразил «абсолютную солидарность» с союзником.

«НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников. Мы и дальше будем повышать свою готовность к сдерживанию и обороне от любой угрозы, в том числе со стороны дронов», — написал он в соцсети X.