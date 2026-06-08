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focus.ua logofocus
8 Июня 2026, 13:26
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Зеленский заявил, что готов заморозить линию фронта: "Это самый быстрый путь"

В случае, если бы перемирие между сторонами было заключено сейчас, именно сценарий замораживания линии разграничения смог бы перевести урегулирование ситуации в "дипломатическое русло". Об этом заявил Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что готов заморозить линию фронта: &#34;Это самый быстрый путь&#34;.
Зеленский заявил, что готов заморозить линию фронта: "Это самый быстрый путь".

Главная идея такого сценария не просто заморозить ситуацию, а остановить войну "так, чтобы она не вернулась", передает focus.ua

"Мы хотим остановить войну так, чтобы она не вернулась. Идея не просто в том, чтобы заморозить ситуацию, но самый быстрый путь к этому — это заморозить ее и перевести в дипломатическое русло", — пояснил президент в интервью британскому изданию Sky News.

На вопрос, означает ли такой путь уступку Киева Москве тем, чего она требует, Зеленский объяснил, что это не так.

"Нет, это не просто уступка. Остаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам — вернуться. Я думаю, это важно для нас", — подчеркнул он.

Источник
focus.ua logofocus
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