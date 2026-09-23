Зеленский: ВСУ деоккупировали 800 кв. км территорий в 2026 году.

Президент Украины отметил, что суммарное продвижение РФ составляет всего 90-100 кв. км, что в разы меньше по сравнению с предыдущими годами, когда РФ занимала по 3000-4000 кв. км в год.

Зеленский подчеркнул, что сейчас для российской армии на поле боя "почти все стоит на месте", передает rbc.ua

Он добавил, что за эти минимальные территориальные достижения российская армия потеряла с начала года около 260-270 тысяч военнослужащих.

Зеленский подчеркнул, что хотя для Москвы человеческие потери и не означают поражения, ситуация для Владимира Путина совсем не успешна.

"Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но и не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения", - сказал Зеленский.