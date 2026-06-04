Зеленский: В ходе войны с 2022 года погибли более 700 детей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 4 июня, передает dw.com

"4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии. С начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев. Каждая смерть - ребенок, у которого отобрали будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

В Министерстве иностранных дел страны также заявили о ранении в результате боевых действий 2 548 детей, 2 317 также считаются пропавшими без вести. "Более 20 тысяч украинских детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены по России. Только 2 212 детей удалось вернуть домой", - отметили в МИД.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН) на апрель 2026 года, в ходе развязанной Россией полномасштабной войны в Украине погибли как минимум 15 578 гражданских лиц, в том числе 784 ребенка. Ранения, указывает ООН, получили 43 352 человек, включая 2 668 детей.