Зеленский: Уже есть перехватчики, которые сбивают реактивные "Шахеды".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сбивании реактивного "Шахеда" перехватчиком, разработанным в Украине.

Он рассказал, что был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно, что есть ещё один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": произошло сбивание, пишет pravda.com.ua

"Благодарю всех разработчиков и наших воинов. Будем масштабировать. Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага. Готовим новые активные и дальнобойные операции", - отметил Зеленский.

В последние несколько месяцев Россия во время атак на Украину начала делать ставку на реактивные беспилотники, которые намного быстрее обычных "Шахедов".

За август количество реактивных "Шахедов", которыми Россия атакует Украину, выросло как минимум на 67% — с примерно 1500 до более 2500.

30 августа министр обороны Евгений Хмара заявил, что у Украины уже есть четыре потенциальных перехватчика, способных сбивать реактивные "Шахеды"; они прошли полевые испытания.