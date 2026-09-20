Зеленский: Украина впервые нанесла удар по Москве баллистической ракетой.

Президент Украины также призвал к деэскалации войны.

Владимир Зеленский подтвердил атаку Сил обороны по объектам в Московской области. Об этом говорится в его Telegram, пишет unian.net

По его словам, целями ударов стали одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ, а также объект логистики РФ. Президент Украины отметил, что операцию проводили военные СБУ совместно с СБС, ССО, ГУР и СЗР. Для операции были задействованы такие средства поражения, как FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", "Vendetta", "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Январь", "Pelican".

Добавим, что это первый официальный случай применения баллистической ракеты "Pelican", известной как FP-7.

"Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину… Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счёт других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе лежат шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинский дальний огонь. Благодарен каждому, кто дополняет наши удары дальнего действия санкционными ответами", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, по данным мониторинговых каналов, целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а также логистический технопарк "Софьино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в результате атаки два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

Отметим, что это не первый случай удара Сил обороны по НПЗ в Капотне. Этот объект уже подвергался атакам Сил обороны 16 и 18 июня. Во время первой атаки была повреждена установка первичной переработки, на долю которой приходилось около 53% мощности предприятия.