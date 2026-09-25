Зеленский: США предлагают трехстороннюю встречу с Украиной и Россией, возможно, в ОАЭ.

Соединенные Штаты Америки предложили организовать трехстороннюю встречу – Украина-Россия-США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, американская сторона предложила ОАЭ в качестве возможного места проведения такой встречи.

"Американская сторона предложила подготовиться и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложений по дате. Что касается места проведения, то США предложили Эмираты", – сказал украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, ему удалось обсудить предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Теперь украинский президент сообщит о планах европейских союзников, а американский – российской стороне.

"У нас была встреча с президентом, мы обсудили общие вопросы. После этого наши переговорные группы запросили отдельную длительную встречу, на которой обсудили соответствующие детали. Договоренность следующая: мы проинформируем и обсудим эти детали с европейской стороной, американцы поговорят с "русскими" и через 10 дней вернемся с тем или иным мнением и результатом", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Впрочем, в Кремле назвали такую встречу "невозможной".