theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 23:50
50
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Снятие санкций с отдельных российских олигархов выглядит самоубийственным

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке во вторник заявил, что сигналы о снятии санкций с отдельных российских олигархов выглядят самоубийственными и контрпродуктивными.

Зеленский: Снятие санкций с отдельных российских олигархов выглядит самоубийственным
Зеленский: Снятие санкций с отдельных российских олигархов выглядит самоубийственным

Об этом глава государства написал в соцсети X, передает eurointegration.com.ua

По словам Зеленского, он обсудил с фон дер Ляйен вопрос санкций.

"В то время, когда Россия наносит жестокие удары по нашим людям и даже сейчас, во время Генассамблеи, во многих регионах продолжаются воздушные тревоги из-за дронов и баллистических ракет, сигналы об отмене санкций в отношении отдельных российских олигархов выглядят самоубийственными и контрпродуктивными", – отметил Зеленский.

Войны, добавил он, заканчиваются решимостью и силой, а не поблажками для приближенных агрессора.

Он поблагодарил фон дер Ляйен за готовность поработать над включением дополнительных российских фамилий в санкционные списки ЕС.

Также президент обсудил с главой Еврокомиссии, как обеспечить финансовую устойчивость Украины в этом и следующем году.

Совет ЕС во вторник принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия объявила, что введёт национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как пошла на уступки и сняла своё вето на исключение этих лиц из санкционного списка ЕС.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте