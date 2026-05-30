30 Мая 2026, 08:36
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый масштабный удар по Украине.

По его словам, об этом свидетельствуют данные украинской разведки, передает bild.de

Зеленский призвал западные страны усилить санкционное давление на Москву и ускорить поставки систем ПВО. Он подчеркнул, что любые задержки в передаче средств противовоздушной обороны могут привести к новым жертвам и разрушениям.

«У нас есть информация от разведывательных служб о подготовке России к новому массированному удару. Важно, чтобы все наши партнеры знали [...], что Россия продолжает полагаться на ракеты и продолжение войны, а не на дипломатические шаги», — написал он в социальных сетях.

Источник
bild
