Зеленский: Россия готовит новый массированный удар.

По его словам, об этом свидетельствуют данные украинской разведки, передает bild.de

Зеленский призвал западные страны усилить санкционное давление на Москву и ускорить поставки систем ПВО. Он подчеркнул, что любые задержки в передаче средств противовоздушной обороны могут привести к новым жертвам и разрушениям.

«У нас есть информация от разведывательных служб о подготовке России к новому массированному удару. Важно, чтобы все наши партнеры знали [...], что Россия продолжает полагаться на ракеты и продолжение войны, а не на дипломатические шаги», — написал он в социальных сетях.