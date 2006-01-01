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unn
1 Августа 2026, 09:25
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Зеленский: Разведка доложила о планах РФ дальнейших ударов по Украине и судам, готовим ответ

Президент Украины Зеленский сообщил, что на Ставке заслушали доклады разведки о намерениях России нанести удары по украинским судам.

Зеленский: Разведка доложила о планах РФ дальнейших ударов по Украине и судам, готовим ответ.
Зеленский: Разведка доложила о планах РФ дальнейших ударов по Украине и судам, готовим ответ.

Готовится противодействие, также обсудили реализацию плана дальнобойных санкций против России, пишет unn.ua

"Были доклады разведки о российских намерениях дальнейших ударов по Украине, по нашим судам. Готовим противодействие. Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины по необходимому снабжению от наших партнеров – буду говорить с лидерами по этому поводу", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, на Ставке обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против России за войну.

"Выполнение достаточно ритмичное – цели достигаются", - резюмировал Зеленский.

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Источник
unn
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