Зеленский: Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр - его нужно остановить.

Владимир Путин пытается захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. Именно от него по миру распространяются война и нестабильность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Зеленский подчеркнул, что Путин не планирует останавливаться и имеет захватнические планы по ключевым украинским регионам, пишет rbc.ua

По словам Зеленского, действия и политика российского главы являются источником глобальной угрозы международной безопасности.

"Путин - пациент номер ноль, он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города: его нужно остановить", - подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины подчеркнул, что "именно от Путина распространяется зараза по миру - нестабильность и война, поэтому международное сообщество должно объединить усилия для его остановки".