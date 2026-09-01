theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
24 Сентября 2026, 07:18
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр - его нужно остановить

Владимир Путин пытается захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. Именно от него по миру распространяются война и нестабильность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр - его нужно остановить.
Зеленский: Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр - его нужно остановить.

Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Зеленский подчеркнул, что Путин не планирует останавливаться и имеет захватнические планы по ключевым украинским регионам, пишет rbc.ua

По словам Зеленского, действия и политика российского главы являются источником глобальной угрозы международной безопасности.

"Путин - пациент номер ноль, он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города: его нужно остановить", - подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины подчеркнул, что "именно от Путина распространяется зараза по миру - нестабильность и война, поэтому международное сообщество должно объединить усилия для его остановки".

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте