Зеленский: Окно для переговоров с Россией есть до зимы.

С декабря 2025 года российские военные из-за высоких потерь начали терять инициативу на поле боя, считает Зеленский, и это создало окно для переговоров между Россией и Украиной, пишет svoboda.org

"Они начали атаковать нас массированными ракетными ударами, и, опять же, главная причина заключается в том, что они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, у Украины и России "есть время до зимы", чтобы "найти способ сесть и поговорить".

"Но это зависит от давления на Путина, от давления в его обществе - и я считаю, что оно усиливается, - от давления санкциями: не отменять их, а вводить новые", - отметил Зеленский.

Говоря об участии стран Европы в переговорном процессе, Зеленский предположил, что в нём могло бы участвовать "трио" - Великобритания, Франция и Германия. Он не исключил и участие других стран, отметив, что решение должны принимать Украина совместно с Европой.