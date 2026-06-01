theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
svoboda.org logosvoboda
1 Июня 2026, 10:36
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Окно для переговоров с Россией есть до зимы

Президент Украины согласился с тезисом командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого о том, что у Украины есть от 6 до 9 месяцев для того, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои переговорные позиции.

Зеленский: Окно для переговоров с Россией есть до зимы.
Зеленский: Окно для переговоров с Россией есть до зимы.

С декабря 2025 года российские военные из-за высоких потерь начали терять инициативу на поле боя, считает Зеленский, и это создало окно для переговоров между Россией и Украиной, пишет svoboda.org

"Они начали атаковать нас массированными ракетными ударами, и, опять же, главная причина заключается в том, что они начинают проигрывать на поле боя. За месяц они не смогли оккупировать больше территорий, чем потеряли", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, у Украины и России "есть время до зимы", чтобы "найти способ сесть и поговорить".

"Но это зависит от давления на Путина, от давления в его обществе - и я считаю, что оно усиливается, - от давления санкциями: не отменять их, а вводить новые", - отметил Зеленский.

Говоря об участии стран Европы в переговорном процессе, Зеленский предположил, что в нём могло бы участвовать "трио" - Великобритания, Франция и Германия. Он не исключил и участие других стран, отметив, что решение должны принимать Украина совместно с Европой.

Источник
svoboda.org logosvoboda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте