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bbc.com logobbc
22 Июля 2026, 07:00
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Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского

Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим станет 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый.

Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

За последние несколько дней конфликт Сырского с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым из обсуждавшегося в кулуарах стал публичным, пишет bbc.com

В прошлую среду в отставку был отправлен глава Минобороны, и после этого сразу в нескольких украинских городах начались акции протеста. Многие из протестующих держали картонки с призывами отправить в отставку Сырского и вернуть Федорова в Минобороны.

Новым главнокомандующим стал 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый, который до сих пор занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

«Решил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, [министром обороны] Евгением Хмарой и [замглавы Офиса президента полковником] Павлом Палисой решили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины», — заявил Зеленский вечером вторника.

Президент отметил, что Александр Сырский «обеспечил результаты Украины» в обороне Киева, в Харьковской наступательной операции, в операции в Курской области России.

«Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд», — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что официально указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого будут подписаны в среду.

Источник
bbc.com logobbc
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