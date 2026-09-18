theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
18 Сентября 2026, 17:18
5 026
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата сотрудничества — «Карпатской восьмерки».

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки».
Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки».

«Мы запускаем новый формат C8 — Карпатскую восьмерку, которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Европейский союз в целом», - сказал Зеленский, передает meduza.io

По словам Зеленского, новый формат должен объединить государства, регионы и местные сообщества Карпатского региона. Участники C8 планируют сотрудничать в области безопасности, энергетики, логистики и трансграничной экономики.

Первый саммит «Карпатской восьмерки» стартовал 18 сентября в Ивано-Франковской области Украины. В нем принимают участие премьер-министр Польши Дональд Туск, а также президенты Сербии и Румынии Александр Вучич и Никушор Дан. 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который накануне говорил, что собирается посетить Украину, на саммит не приехал. По данным «Европейской правды», Словакия представлена на встрече на более низком дипломатическом уровне.

Также ожидается, что в саммите примут участие около 550 представителей бизнеса, а по его итогам будут подписаны инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро, сообщил Зеленский.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте