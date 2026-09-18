Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового международного формата сотрудничества — «Карпатской восьмерки».

«Мы запускаем новый формат C8 — Карпатскую восьмерку, которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Европейский союз в целом», - сказал Зеленский, передает meduza.io

По словам Зеленского, новый формат должен объединить государства, регионы и местные сообщества Карпатского региона. Участники C8 планируют сотрудничать в области безопасности, энергетики, логистики и трансграничной экономики.

Первый саммит «Карпатской восьмерки» стартовал 18 сентября в Ивано-Франковской области Украины. В нем принимают участие премьер-министр Польши Дональд Туск, а также президенты Сербии и Румынии Александр Вучич и Никушор Дан.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который накануне говорил, что собирается посетить Украину, на саммит не приехал. По данным «Европейской правды», Словакия представлена на встрече на более низком дипломатическом уровне.

Также ожидается, что в саммите примут участие около 550 представителей бизнеса, а по его итогам будут подписаны инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро, сообщил Зеленский.