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focus.ua logofocus
16 Сентября 2026, 15:32
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Зеленский назвал условие для выборов во время войны: Речь идет о нескольких месяцах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране можно провести при условии прекращения огня на несколько месяцев. Это время можно было бы использовать для работы над завершением войны и организацией голосования.

Зеленский назвал условие для выборов во время войны: Речь идет о нескольких месяцах.
Зеленский назвал условие для выборов во время войны: Речь идет о нескольких месяцах.

Об этом он рассказал в интервью CBC News, пишет focus.ua

Президент Украины заявил, что готов к проведению выборов, но в период активной фазы войны это невозможно из-за законодательных ограничений и соображений безопасности. Среди проблем он назвал безопасность избирателей, работу избирательных участков и организацию голосования во время российских атак.

Одним из возможных сценариев Зеленский назвал прекращение огня на несколько месяцев. По его словам, в этот период Украина могла бы одновременно работать над дальнейшими договоренностями о завершении войны и организовать избирательный процесс.

Отдельно президент Украины обратил внимание на украинцев, находящихся за рубежом. По его оценкам, сейчас там проживает около 9 млн украинцев, тогда как до начала полномасштабной войны за пределами страны в выборах участвовали примерно 500 тысяч граждан.

Также остается открытым вопрос о голосовании граждан на временно оккупированных территориях. Зеленский отметил, что необходимо определить, смогут ли они голосовать, как организовать этот процесс и кто будет обеспечивать его контроль в районах, где находятся российские военные.

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Источник
focus.ua logofocus
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