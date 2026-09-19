Зеленский: Дефицит финансирования украинской обороны "космический".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "космическим" дефицит финансирования украинской обороны и заявил, что власть готовит предложения для решения проблемы.

Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ после Карпатского саммита 18 сентября, пишет epravda.com.ua

Отвечая на вопрос об испытаниях дронов-перехватчиков, Зеленский сообщил, что две украинские компании успешно прошли боевые испытания, а в целом над такими системами работают 67 компаний. Для запуска массового производства требуется дополнительное финансирование.

"К вере, к оптимизму и ко всему этому ещё нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сказал президент.

Зеленский добавил, что накануне обсуждал финансовую ситуацию с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, о котором я говорил, – космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю. По некоторым вопросам – уже есть договоренности", – заявил он.

Президент Украины не уточнил актуальный размер дефицита. В августе он оценивал нехватку средств в оборонном бюджете Украины на 2026 год в 27 млрд евро.

Ситуация с государственными финансами в Украине приближается к критической, а задержка необходимых голосований в Верховной Раде может стоить Украине значительной части из 29,5 млрд долларов международного финансирования.

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов уже на этой неделе принять законы, от которых зависят поступления средств в госбюджет на выплаты и оборону.