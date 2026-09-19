Зеленский анонсировал «новые дальнобойные операции в ответ на российские удары»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой сообщил, что согласовал «новые дальнобойные операции в ответ на российские удары».

«Готовим расширение наших дальнобойных возможностей», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, пишет meduza.io

Других подробностей он не привел.

В конце июня 2026 года Зеленский объявлял о 40-дневной «операции влияния» на Россию с целью «побуждение государства-агрессора к окончанию войны». После этого Украина атаковала не менее 20 складов Wildberries, неменее 25 НПЗ и других объектов нефтегазовой инфраструктуры. Россия в свою очередь усилила баллистические обстрелы Украины.