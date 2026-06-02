За вход в Кёльнский собор с 1 июля будут брать 12 евро.

Посещение будет стоить 12 евро, сообщил настоятель собора Гвидо Ассманн. До сих пор попасть в один из самых известных храмов Германии можно было бесплатно: каждый год его посещают около 6 миллионов человек, передает bild.de

В соборе говорят, что это не просто билет, а «плата за осмотр», которая нужна для содержания, охраны и работы здания. Для школьников, студентов, учащихся, сопровождающих школьные группы и владельцев социального паспорта цена составит 6 евро.

Дети до 13 лет, люди с тяжелой инвалидностью и их сопровождающие смогут входить бесплатно. Доступ на богослужения тоже останется свободным.

«Собор стоит денег, собору нужно много денег», — сказал управляющий финансовыми вопросами собора Клеменс ван де Вен.

По его словам, содержание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обходится в 44 тысячи евро в день.