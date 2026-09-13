WSJ узнала о планах Канады стать «ассоциированным членом» ЕС.

На фоне торгового конфликта с США Оттава добивается особого формата отношений с ЕС — «ассоциированного членства». Брюссель уже работает над «уникальной» моделью партнерства, заявила ранее посол Евросоюза в Канаде.

Премьер-министр Канады Марк Карни хочет значительно сблизить страну с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с США. В течение нескольких месяцев он обсуждал эту идею с лидерами Франции, Германии, Италии и других европейских стран, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Карни добивается для Канады особого положения, которое позволило бы стране стать своего рода «ассоциированным членом» ЕС.

Карни ускорил переговоры после начала торгового конфликта между Канадой и США, который WSJ называет худшим в современной истории отношений двух стран. Газета отмечает, что конфликт с Вашингтоном подтолкнул Оттаву к «развороту» в сторону Европы. Отношения стали настолько тесными, что некоторые европейские лидеры уже полушутя называют Канаду новым членом ЕС.

О подготовке нового формата отношений ранее рассказывала и посол Евросоюза в Канаде Женевьев Тютс, пишет СTV News. По ее словам, Брюссель и Оттава работают над «уникальным» партнерством, которое будет отличаться от существующих отношений ЕС с другими странами. В частности, оно не будет повторять модели сотрудничества со Швейцарией, Норвегией или Великобританией.

«Мы имеем в виду нечто отличное от того, что у нас есть с другими странами. Это будет что-то уникальное», — сказала Тютс.

Карни еще 22 августа говорил, что осенью Канада начнет переговоры с ЕС о «гораздо более сильном и глубоком партнерстве» в сфере экономики и безопасности. Обсуждение продолжится во время его визита в Европарламент в Страсбурге. Приглашение выступить перед депутатами Европарламента Тютс назвала редким жестом в отношении лидера страны, не входящей в Европу.

В июне 2025 года Карни заявлял, что Канада не планирует вступать в Евросоюз. При этом он говорил, что Оттава хочет более тесного партнерства с ЕС, и называл Канаду «самой европейской среди неевропейских стран». Тогда же Канада и ЕС подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Стороны также договорились расширить взаимодействие в сфере морской и кибербезопасности.

Ранее эксперты отмечали, что теоретически вступление Канады в ЕС полностью исключать нельзя. В европейских документах нет четкого определения того, какое государство считается европейским. Однако для приема Канады потребуется согласие всех членов ЕС, а Оттаве пришлось бы существенно перестроить торговые отношения с США.