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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 21:20
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Warner Bros. не согласна платить Гослингу $20 млн за сиквел «Барби»

Студия Warner Bros. не готова заключить крупные контракты для Марго Робби и Райана Гослинга, поэтому продолжение сиквела «Барби» находится под угрозой.

Warner Bros. не согласна платить Гослингу $20 млн за сиквел «Барби».
Warner Bros. не согласна платить Гослингу $20 млн за сиквел «Барби».

Гослинг, номинированный на «Оскар» за роль Кена, хочет получить $20 млн. Хотя в первой части он заработал $12,5 млн, передает nytimes.com

Изначально актеры подписывали контракт на один фильм, однако сейчас у режиссера Греты Гервиг и ее соавтора Ноа Баумбака есть идея для сиквела. Создатели пока не раскрывают ее, пока не согласуют условия.

При этом у студии мало времени: права на франшизу вернутся к компании Mattel уже в декабре. Если стороны не договорятся, Mattel придется начинать все сначала --с новым режиссером, актерами и концепцией.

Ситуация осложняется рабочими графиками участников. Робби снимается в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» (выходит в июне 2027 года), Гослинг ведет промокампанию фильма по «Звездным войнам» (в прокате с 28 мая 2027 года) и планирует сняться в проекте Marvel «Призрачный гонщик» в 2028 году.

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