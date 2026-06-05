Высота более 1000 метров: новое самое высокое здание в мире почти построено.

В Саудовской Аравии приближается к завершению строительство нового самого высокого здания в мире — JEC Tower. Этот небоскреб с запланированной высотой более 1 000 метров уже имеет 102 этажа, но из будет как минимум на 50% больше. Это здание строится с 2013 года и стоимость строительства оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Сейчас каждые несколько дней появляется новый этаж, а значит уже скоро в городе Джидда появится новое рекордной здание, пишет New Atlas, передает focus.md

Строительство будущего самого высокого небоскреба в мире, JEC Tower, который раньше назывался "Башня Джидды", началось в 2013 году в городе Джидда, втором по величине в Саудовской Аравии. Но проект неоднократно замораживался, но теперь идет его активное завершение.

Еще в ноябре прошлого да небоскреб JEC Tower имел 69 этажей, а на начало июня этого года уже построено 102 этажа. Это говорит о быстрых темпах строительства. Предполагается, что уже скоро, примерно к 2028 году, будет полностью построено новое самое высокое здание в мире, высотой более 1000 метров.

Архитекторы Эдриан Смит и Гордон Джилл заявили, что JEC Tower будет иметь как минимум 157 этажей, а возможно и больше. Известно, что на начальном этапе строительства планировалось, что здание будет состоять из 167 этажей.

Также архитекторы заявили, что общая площадь помещений внутри небоскреба будет составлять примерно 530 000 квадратных метров, где будут размещены роскошный отель, офисные помещения, торговые центры и шикарные апартаменты. Здание будет иметь самую высокую в мире смотровую площадку.

Конструкция JEC Tower является максимально простой: без колонн, выносных балок, балок перекрытия, ригельных балок и вертикальных переходов. Здание спроектировано для быстрого и эффективного строительства, где все стены взаимосвязаны, и каждый элемент здания может эффективно противостоять как сильным ветрам, так и гравитационным нагрузкам.

Здание стоит на очень прочном 5-метровом бетонном фундаменте, который поддерживают 270 свай диаметром 1,8 метра каждая, уходящих на глубину до 105 метров.

Напоминаем, что пока что самым высоким небоскребом в мире является "Бурдж-Халифа" в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Его высота 828 метров. Для сравнения самым высоким зданием в Украине является ЖК "Кловский" в Киеве. Его высота 168 метров.