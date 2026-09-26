Выселение из квартиры 87-летней женщины всколыхнуло Испанию.

Выселение пенсионерки Марикармен Абаскаль вызвало огромный общественный резонанс и стало громким символом обострения жилищного кризиса в Испании.

87-летнюю Марикармен Абаскаль в среду, 23 сентября, выселили из мадридской квартиры, где она прожила 71 год. Женщину вынесли из дома на носилках и отвезли в больницу. Мэрия предложила ей бесплатное место в муниципальном доме престарелых, но она отказалась. Она временно переедет к двоюродному брату, сообщает El País.

Брат, которого Марикармен называет родным, живет еще с четырьмя людьми в квартире площадью около 50 кв. м. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пообещал женщине крышу над головой и немедленную помощь. По его словам, власти «не могут оставаться в стороне». Марикармен имеет признанную инвалидность и получает пенсию в размере 1350 евро в месяц. За последние месяцы она ослабела: раньше ходила бодро, теперь передвигается в инвалидной коляске.

Договор аренды когда-то подписал ее отец, но вскоре умер. Контракт перешел к матери, а после ее смерти в 2005 году — к Марикармен. Восемь лет она боролась с владельцем, компанией Urbagestión. Сначала компания требовала 2650 евро в месяц, позже — 1650. Для пенсионерки обе суммы непосильны.

Urbagestión отклонила все предложения. Министерство жилищного хозяйства даже пыталось выкупить квартиру. Известная писательница, пожелавшая остаться анонимной, предлагала пожизненно оплачивать аренду. «Хотят ее выгнать, и все. Решений слышать не хотят», — заявили в министерстве. Накануне Марикармен сказала сторонникам: «Я не хочу уходить, но эти люди ради денег пойдут на все. Очень тяжело семь лет жить с кинжалом над головой».

Это была уже четвертая попытка выселения. Более 12 часов возле дома на улице Алькальде-Сайнс-де-Баранда в районе Ретиро дежурили около 500 человек, среди них — актеры Ана Белен, Карлос Бардем и Хуан Диего Ботто. Сотня активистов ночевала на лестнице. В 6:00 полиция перекрыла улицу. Толпа встретила ее лозунгами «Марикармен остается» и «Пентхаус Аюсо для Марикармен». Представители Профсоюза арендаторов просили 10 дней, чтобы женщина успела собрать вещи. Ей дали час на то, чтобы забрать всё, что она накопила за 71 год.

В 10:45 около 50 полицейских из спецподразделения начали выводить людей из подъезда. Профсоюз заявил о насилии: «дергание за волосы, пальцы в глаза и удары коленями». Около 11:20 полиция начала выбивать двери и применила перцовый газ. Соседи со второго этажа выносили протестующим молоко и печенье, чтобы снять жжение. В 12:40 в квартиру Марикармен на шестом этаже вошли медики службы Samur. За минуту до часа дня ее вынесли в «скорую», которая отправилась в больницу Грегорио Мараньон. «Это выселение — убийство», — кричали активисты за ограждением полиции.

Еще в июне, во время предыдущей попытки, ООН призвала Испанию остановить выселение и найти решение. В Мадридском регионе в среднем происходит три выселения в день. Вечером в центре Мадрида, возле дома, где расположен пентхаус главы региона Исабель Диас Аюсо, прошел митинг, собравший 10 тыс. человек. Премьер Педро Санчес из Нью-Йорка назвал выселения «социальной трагедией» и призвал парламент принять указ о жилье.

Испания входит в число самых перегретых рынков недвижимости Европы, и, по прогнозам, жилье здесь будет дорожать быстрее всего. Половина дефицита приходится на шесть провинций, среди которых Мадрид. Ситуацию обостряют рекордные потоки туристов: владельцы переводят квартиры в краткосрочную аренду, и цены для местных жителей взлетели. За последнее десятилетие аренда в стране подорожала на 57–58%, а зарплаты почти не выросли. «Социальный щит» защищал уязвимых жителей от выселения с 2020 года, но утратил силу в январе 2026-го.