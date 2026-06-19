Вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке достигла критических масштабов.

Шри-Ланка борется с самой масштабной за последние годы вспышкой лихорадки денге.

С начала года, по официальным данным, зафиксировано более 44 тыс. случаев заражения, 28 из них — с летальным исходом. Государственные больницы перегружены, передает reuters.com

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, Африки. Переносчиками являются комары и другие схожие с ними насекомые.

Власти связывают резкий скачок заболеваемости с последствиями циклона «Дитва», обрушившегося на остров в конце ноября прошлого года. Скопления мусора и затопленные территории создали идеальные условия для размножения комаров.

Особую тревогу экспертов вызывает стремительная динамика заражения: за первые две недели июня число заболевших достигло 10 638, тогда как в апреле этот показатель составлял 5 651.

Наиболее сложной ситуация оказалась в западном регионе, где зарегистрировано более половины всех случаев, включая 9 429 в столице страны Коломбо. Власти опасаются, что годовой показатель может достичь уровня рекордной вспышки 2019 года, когда заболели более 105 тыс. человек. В качестве меры борьбы с кризисом по всей стране до следующего понедельника будет проводиться масштабная кампания по очистке школ, жилых зон, строек и общественных зданий.