theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
19 Июня 2026, 22:11
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке достигла критических масштабов

Шри-Ланка борется с самой масштабной за последние годы вспышкой лихорадки денге.

Вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке достигла критических масштабов.
Вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке достигла критических масштабов.

С начала года, по официальным данным, зафиксировано более 44 тыс. случаев заражения, 28 из них — с летальным исходом. Государственные больницы перегружены, передает reuters.com

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, Африки. Переносчиками являются комары и другие схожие с ними насекомые.

Власти связывают резкий скачок заболеваемости с последствиями циклона «Дитва», обрушившегося на остров в конце ноября прошлого года. Скопления мусора и затопленные территории создали идеальные условия для размножения комаров.

Особую тревогу экспертов вызывает стремительная динамика заражения: за первые две недели июня число заболевших достигло 10 638, тогда как в апреле этот показатель составлял 5 651.

Наиболее сложной ситуация оказалась в западном регионе, где зарегистрировано более половины всех случаев, включая 9 429 в столице страны Коломбо. Власти опасаются, что годовой показатель может достичь уровня рекордной вспышки 2019 года, когда заболели более 105 тыс. человек. В качестве меры борьбы с кризисом по всей стране до следующего понедельника будет проводиться масштабная кампания по очистке школ, жилых зон, строек и общественных зданий.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте