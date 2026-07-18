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unn
18 Июля 2026, 17:30
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Возмущение среди военных после увольнения Федорова с должности министра обороны Украины растет

Решение Зеленского не переназначать Федорова возмутило часть военных и ветеранов. Они опасаются свертывания технологических реформ в армии.

Возмущение среди военных после увольнения министра обороны Украины растет.
Возмущение среди военных после увольнения министра обороны Украины растет.

Решение президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на опрошенных военнослужащих, экспертов и общественных деятелей, пишет unn.ua

По словам собеседников издания, Федорова считают одним из главных двигателей технологических реформ в армии, развития беспилотников и цифровизации оборонного сектора. Некоторые военные назвали его увольнение "пощечиной" для военнослужащих и выразили опасения, что начатые им изменения могут быть свернуты.

Спор с Сырским и опасения за реформы

BBC отмечает, что, по словам президента Зеленского, между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник глубокий конфликт, из-за которого они "не могли находиться в одной комнате". Сам Федоров ранее заявлял, что его реформы блокировались.

Опрошенные изданием военные по-разному оценивают роль Сырского. Часть критикует его за консервативный стиль управления, тогда как другие подчеркивают, что на данный момент не видят ему равноценной замены.

Эксперты и представители общественного сектора, в частности исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, выразили обеспокоенность, что отставка Федорова может затормозить цифровизацию Министерства обороны и внедрение новых технологий, несмотря на заверения властей о продолжении реформ.

По данным BBC, увольнение Федорова также стало поводом для протестов, участники которых призывают пересмотреть кадровое решение президента.

Источник
unn
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