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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Сентября 2026, 23:59
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Война с Ираном обошлась США в $38 млрд за первые пять месяцев

Согласно новому исследованию Конгресса США, решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам примерно в 38 млрд долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Война с Ираном обошлась США в $38 млрд за первые пять месяцев.
Война с Ираном обошлась США в $38 млрд за первые пять месяцев.

Об этом во вторник, 15 сентября, заявило Бюро бюджетного анализа Конгресса в письме к ведущему демократу в Бюджетном комитете Палаты представителей Брендану Бойлу, передает eurointegration.com.ua

Как показывает исследование, решение начать войну против Ирана до начала следующего года приведет к росту инфляции в США примерно на 0,5 процентного пункта.

"Эта сумма [38 млрд долларов] отражает расходы на замену израсходованных боеприпасов и оборудования, потерянного в боях, увеличение количества летных часов, другие операции и рост расходов на топливо", – отметило Бюро бюджетного анализа Конгресса.

Отмечается, что каждый дополнительный месяц конфликта обойдется как минимум в 2–3 млрд долларов.

"Ежемесячные расходы могут быть ещё выше, если насилие ещё больше обострится", – говорится в отчёте.

Также в отчёте подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооружённых сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.

"Этот дефицит станет особенно проблематичным, если возникнет конфликт с противником, арсенал которого включает большое количество баллистических и крылатых ракет", – добавили в отчете.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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