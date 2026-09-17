Военный советник Трампа: Армия США должна готовиться к боевым действиям около Луны.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что американские военные должны готовиться к боевым действиям не только на околоземной орбите, но и вблизи Луны.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что американские военные должны готовиться к боевым действиям не только на околоземной орбите, но и вблизи Луны, сообщает Newsmax. Об этом он сказал на конференции Air, Space and Cyber Conference под Вашингтоном, обращаясь к военнослужащим и представителям индустрии. По словам Кейна, вооруженные силы США должны адаптироваться уже сейчас, чтобы быть готовыми «сражаться, выдерживать удар и побеждать — от морского дна до окололунного пространства», передает theins.ru

Космические силы — самый молодой вид вооруженных сил США, созданный Трампом в 2019 году, — готовятся вести боевые действия в космосе и в районе Луны, поскольку «человечество продвигается всё глубже в космос», заявил журналистам глава командования боевых Космических сил генерал-лейтенант Грегори Ганьон. По его словам, «задача Космических сил — быть готовыми защищать интересы США».

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как министр ВВС США Трой Мейнк на той же конференции впервые публично признал, что Соединённые Штаты разместили на орбите «оружие для контроля космического пространства». Ранее сообщалось о существовании у России похожей разработки — оружия «зонального действия», способного создавать на орбите облака металлических гранул для вывода из строя спутников, включая аппараты Starlink.

Отмечается, что заявления американских военных о космическом оружии идут вразрез с многолетними международными договоренностями об использовании космоса исключительно в мирных целях. Ганьон объяснил необходимость реагирования тем, что, по данным разведки, «потенциальные противники стремятся распространить военные действия на космос», в первую очередь имея в виду Китай. Пекин создал собственные военно-космические войска в 2024 году. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ заявил, что Китай «всегда выступает за мирное использование космического пространства» и призвал США «прекратить наращивание военных приготовлений» в этой сфере.

Отмечается, что остается неясным, не противоречат ли развертывание оружия в космосе и возможные планы его применения в районе Луны международным договорам. Договор о космосе 1967 года, подписанный и США, и Китаем, предписывает использовать небесные тела «исключительно в мирных целях» и запрещает размещение в космосе ядерного оружия. На вопрос об этих обязательствах Ганьон ответил лишь, что Космические силы США «продолжат безопасно и ответственно проводить операции во всех пределах космоса», но не уточнил позицию по применению в космосе обычных вооружений, таких как пули или снаряды. Он также сообщил, что США намерены за пять лет удвоить численность Космических сил — примерно до 25 тысяч военнослужащих, — причем две трети прироста придется на командование боевых сил.

В апреле 2025 года директор Управления по науке и технологиям Белого дома Майкл Крациос заявил, что США могут управлять временем и пространством.